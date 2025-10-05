ETV Bharat / state

अगर पड़ोसियों को परेशानी है तो सरकारी क्वार्टर में नहीं रख सकते पालतू जानवर, हाईकोर्ट का आदेश

जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने ये यह टिप्पणी करते हुए व्हीकल फैक्टरी के कर्मचारी की याचिका खारिज कर दी. व्हीकल फैक्ट्री के एक कर्मचारी ने पड़ोसियों की शिकायत के बाद क्वार्टर खाली करने के फैक्टरी प्रबंधन आदेश को चुनौती दी थी.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि सरकारी क्वार्टर परिवार के रहने के लिए हैं न कि पालतू जानवरों को रखने के लिए. अगर पड़ोसियों को कोई परेशानी है तो सरकारी क्वार्टर में पालतू जानवर नहीं रख सकते. सरकारी आवासीय परिसर में रहने वाले को उस परिसर के अन्य निवासियों की सुविधा के लिए निर्धारित अनुशासन का पालन करना आवश्यक है. पड़ोसियों की शिकायत की अनदेखी नहीं की जा सकती. याचिकाकर्ता अगर कुत्ते पालना चाहते हैं, किराए का मकान लेकर अपनी वह जिम्मेदारी निभा सकते हैं.

व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के जूनियर वर्क्स मैनेजर सैफ उल हक सिद्दीकी की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सेक्टर-2 में उन्हें सरकारी आवास आवंटित किया गया था. उन्होंने घर में कुत्ते पाल रखे हैं. इस संबंध में पड़ोसियों द्वारा फैक्टरी प्रबंधन से शिकायत की गयी थी. जिस पर फैक्टरी प्रबंधन ने उन्हें क्वार्टर खाली करने को कहा है. याकिचाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि पशु क्रूरता अधिनियम के तहत पालतू पशुओं की देखरेख करना उसका दायित्व है.

कोर्ट ने कहा, कुत्तों से पड़ोसियों को हो रही परेशानी के मद्देनजर फैक्ट्री प्रशासन द्वारा क्वार्टर से बेदखली का आदेश सही है

एकलपीठ ने याचिका को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा पाले गए कुत्तों से पड़ोसियों को परेशानी हो रही थी. ऐसे में फैक्ट्री प्रशासन द्वारा क्वार्टर से बेदखली का आदेश सही है. कुत्तों को पालने की याचिकाकर्ता पर जिम्मेदारी है, तो वह जबलपुर शहर में कहीं भी मकान लेकर उसे निभा सकता है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि याचिकाकर्ता आवास का मालिक नहीं है, बल्कि उसे क्वार्टर परिवार के साथ रहने के लिए आवंटित किया गया है.