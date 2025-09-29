ETV Bharat / state

'अयोध्या राम मंदिर जाएं तो महर्षि वाल्मीकि-निषादराज की प्रतिमाओं के दर्शन जरूर करें', PM मोदी ने क्यों कही थी ये मन की बात

अयोध्या: राम मंदिर में 25 नवंबर को शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य आयोजन होना है. इस आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 126वें एपिसोड में देश वासियों से दर्शन करने की अपील कर की है. इसके साथ ही पीएम मोदी ने यहां महर्षि वाल्मीकि-निषादराज की प्रतिमाओं के दर्शन जरूर करने के लिए कहा है. इसके पीछे उन्होंने खास वजह बताईं हैं. वहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और जिला प्रशासन आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुट गया है.



अयोध्या समेत आसपास के क्षेत्रों में आमंत्रण भेजे: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि आगामी कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां की जा रही है. इसमें अयोध्या सहित आसपास क्षेत्र के लोगों को बुलाया जाएगा. और बड़े ही उत्सव के साथ इस आयोजन को संपन्न करेंगे. उन्होंने बताया कि राम मंदिर की पराकोट में छैयां देवी देवताओं के मंदिर को भी स्थापित किया गया है. इसके अलावा परकोटा के बाहर ऋषि मुनियों के सप्त मंडप को तैयार किया गया है जिसमें महर्षि वाल्मीकि महर्षि विश्वामित्र महर्षि अगस्त्य निषाद राज अहिल्या का भी मंदिर स्थापित है. ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में इन मंदिरों तक पहुंचाने के लिए मार्ग तैयार हो रहा है. अक्टूबर में रास्ता बन जाएगा.

पीएम मोदी ने की ये अपीलः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए देशवासियों से दर्शन करने की अपील की है. मन की बात के 126वें एपिसोड में पीएम ने कहा कि 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है. वाल्मीकि जी भारतीय संस्कृति के आधार हैं. यह महर्षि वाल्मीकि ही थे जिन्होंने हमें भगवान राम के अवतार कथाओं से विस्तार पूर्वक परिचय कराया. उन्होंने मानवता को रामायण जैसा अद्भुत ग्रंथ दिया. रामायण का यह प्रभाव उसमे समाहित भगवान राम के आदर्शों और मूल्यों के कारण है. भगवान राम ने सेवा, समरसता और करुणा से सबको गले लगाया इसलिए हम देखते हैं महर्षि वाल्मीकि के रामायण के राम माता शबरी और निषादराज के साथ ही पूर्ण होते हैं. अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो साथ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर बनाया गया है. मेरा आपसे आग्रह है आप लोग जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने जाएं तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर के दर्शन जरूर करें.

