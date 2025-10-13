बिहार में नक्सलियों की बड़ी साजिश, चट्टानों और मिट्टी के भीतर गहराई से छुपाकर रखा IED
Published : October 13, 2025 at 9:04 PM IST
गया : बिहार के गया में चुनावी समय में नक्सलियों की एक और बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है. सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के दौरान शक्तिशाली प्रेशर आईईडी बरामद किया गया है. इस बार नक्सलियों ने प्रेशर कुकर में प्रेशर आईईडी को प्लांट किया था, जो काफी घातक साबित हो सकता था.
IED को किया गया डिफ्यूज : सुरक्षा बलों के द्वारा बरामद किये गये आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है. डिफ्यूज से तेज धमाके की आवाज काफी दूर तक गूंजी. बताया जाता है कि प्रेशर कुकर में करीब 4.5 किलोग्राम का शक्तिशाली प्रेशर आईईडी बम नक्सलियों के द्वारा प्लांट किया गया था. यह घटना डुमरिया प्रखंड अंतर्गत छकरबंधा थाना क्षेत्र के ढकपहरी जंगल की है.
विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ? : दरअसल, प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के द्वारा विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने की लगातार कोशिश हो रही है. बीते दिनों भी आईईडी की बरामदगी हुई थी, जिसे देखते हुए सुरक्षा बलों के द्वारा छकरबंधा के इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था.
चट्टानों और मिट्टी के भीतर गहराई में छिपा था : इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को आईईडी होने का सुराग मिला. इसके बाद करीब साढ़े चार किलो वजन का शक्तिशाली प्रेशर आईईडी बरामद किया गया. नक्सलियों के द्वारा इसे चट्टानों और मिट्टी के भीतर गहराई से छुपाकर प्लांट किया गया था. नक्सलियों की मंशा विध्वंसक घटना को अंजाम देने की थी.
चुनावी समय में नक्सलियों की गतिविधियां इन दिनों बढ़ गई है. नक्सली सुरक्षा बलों और गश्ती दल को निशाना बनाने की फिराक में जुटे हुए हैं. हालांकि, सतर्कता के साथ चल रहे ऑपरेशन से नक्सलियों की मंशा को लगातार विफल कर दिया जा रहा है. आज मिले शक्तिशाली प्रेशर आईईडी को सुरक्षा बलों के बम निरोधक दस्ते के द्वारा डिफ्यूज कर दिया गया.
तेज हुआ सर्च ऑपरेशन : नक्सलियों की गतिविधियों को देखते हुए अब सर्च ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है. छकरबंधा समेत अन्य इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है. पुलिस के अनुसार प्रेशर आईईडी बम जो प्रेशर कुकर में प्लांट किया गया था, वह इतना खतरनाक था, कि यदि वह विस्फोट होता, तो काफी बड़ा हादसा हो सकता था. नक्सलियों के द्वारा और किन स्थानों पर इस तरह का आईईडी प्लांट किया गया है. इसे चिन्हित करते हुए सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है. सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ की 47वीं बटालियन समेत पुलिस की टीम शामिल थी.
गया पुलिस, STF एवं CRPF के संयुक्त सर्च अभियान में छकरबंधा थानान्तर्गत नक्सलियों द्वारा छुपाए गए IED (बम) बनाने वाली सामग्री को किया गया बरामद :-@bihar_police@IPRDBihar@gaya_dm pic.twitter.com/I6lScnJwnJ— GAYA POLICE (गया (बिहार) पुलिस ) (@GAYAPOLICEBIHAR) October 13, 2025
''नक्सलियों द्वारा के द्वारा प्लांट किए गए प्रेशर आईईडी को बरामद कर उसे डिफ्यूज कर दिया गया है. सर्च ऑपरेशन में सीआरपीएफ 47 वीं बटालियन, पुलिस की टीम शामिल थी. नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया गया है. सुरक्षा बलों की सतर्कता के साथ चल रहे सर्च ऑपरेशन में यह सफलता मिली है और नक्सलियों की मंशा को एक बार फिर से विफल कर दिया गया है. नक्सली आईईडी या लैंड माइंस के सहारे विध्वंसक घटना को अंजाम देने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनकी हर मंशा को विफल किया जा रहा है.''- कमलेश कुमार, एसडीपीओ, इमामगंज
