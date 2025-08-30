ETV Bharat / state

बीजापुर में माओवादियों का लगाया आईईडी बरामद, सुरक्षाबलों को निशाना बनाने की साजिश नाकाम - IED PLANTED BY MAOISTS RECOVERED

डीआरजी के जवान गोरना मनकेली सड़क मार्ग पर डिमाइनिंग के लिए निकले तब उनको 10 किलो का बम मिला.

IED PLANTED BY MAOISTS RECOVERED
10 किलो का बम बरामद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 30, 2025 at 7:59 PM IST

बीजापुर: माओवादियों के साजिश एक बार फिर बस्तर में जवानों ने नाकाम कर दी. सुरक्षाबलों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने बीजापुर के गोरना और मनकेली के बीच सड़क पर बम प्लांट किया. डीआरजी के जवान जब सर्चिंग और डिमाइनिंग के लिए निकले तो उनको बम होने की खबर मिली. डिमाइनिंग ड्यूटी में लगे जवानों ने बड़ी सतर्कता के साथ बम को जमीन से निकालकर डिफ्यूज कर दिया.

10 किलो का बम बरामद: सर्चिंग के लिए निकले जवानों को सबसे पहले कच्ची सड़क के पास एक बिजली के तार का सिरा नजर आया. जंगल के बीचो बीच सड़क पर बिजली का तार देख जवान सतर्क हो गए. सावधान बरतते हुए जवानों ने तार का दूसरा सिरा खोज निकाला. जवानों के मुताबिक करीब 70 से 80 फीट की दूरी पर बम को बिजली के तारों से कनेक्ट किया गया था.

10 किलो का बम बरामद (ETV Bharat)

स्टील के टिफिन बॉक्स में था बम: जवानों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने स्टील के टिफिन बॉक्स में बम को फिट किया था. गनीमत रही कि समय रहते जवानों ने बम को खोज निकाला.

बौखलाए हुए हैं नक्सली: लगातार पुलिस सर्चिंग के चलते माओवादी बौखलाए हुए हैं. बौखलाहट में माओवादी इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम देने की साजिश रचते हैं.

ग्रामीण होते हैं कई बार नक्सलियों की साजिश के शिकार: 4 अगस्त 2025 को उसूर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पुजारीकांकेर स्कूलपारा निवासी कलमू गंगा, उम्र 50 वर्ष जंगल में पशुओं को चरा रहा था. इसी दौरान ग्रामीण का पैर नक्सलियों के लगाए प्रेशर IED की चपेट में आ गया. जिससे ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया.

एनआईए का एक्शन: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को सीपीआई (माओवादी) आतंकी संगठन के 5 कार्यकर्ताओं/कैडरों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 2023 में एक भारतीय सेना के जवान की हत्या में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया. जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत में दायर पूरक आरोप पत्र में, आरोपी भवन लाल जैन, सुरेश कुमार सलाम, शैलेंद्र कुमार बघेल, अंदूराम सलाम और सोनू हेमला पर आईपीसी, शस्त्र अधिनियम और यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. एनआईए की विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय सेना के एक जवान मोतीराम अचला की फरवरी 2023 में कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र के उसेली गाँव के मेले में सीपीआई (माओवादी) के सशस्त्र कार्यकर्ताओं ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वह अपने परिवार से मिलने गए थे।

क्या हुआ खुलासा: एनआईए की जांच से पता चला कि भवन लाल जैन, सुरेश कुमार सलाम, शैलेंद्र कुमार बघेल और अंदूराम सलाम सक्रिय ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यूएस) थे और सोनू हेमला सीपीआई (माओवादी) के उत्तर बस्तर संभाग के कुयेमारी एरिया कमेटी का एक सशस्त्र कार्यकर्ता था। एक अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता के साथ, उन्होंने मोतीराम अचला की पहचान की और स्थानीय बाजार में उसकी हत्या कर दी. एनआईए ने इस साल मार्च में स्थानीय लोगों के मन में दहशत पैदा करने की साजिश के सिलसिले में सभी पांचों को गिरफ्तार किया था. एनआईए ने इस साल जून में इस मामले में एक अन्य आरोपी आशु कोर्सा के खिलाफ भी आरोप पत्र दायर किया था, जिसे एजेंसी ने फरवरी 2024 में स्थानीय पुलिस से अपने हाथ में ले लिया था। मामले की आगे की जांच जारी है.

