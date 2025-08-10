चाईबासा: नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान जराईकेला थाना अंतर्गत सारंडा जंगल में नक्सलियों द्वारा पूर्व से लगाए गए एक आईईडी बरामद किया गया है. जिसे सुरक्षाजवानों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय से बताया गया कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछु अनल, असीम मंडल, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्विन, पिंटु लोहरा, चंदन लोहरा, अमित हांसदा उर्फ अपटन, जयकांत, रापा मुंडा एवं अन्य नक्सली अपने दस्ता सदस्यों के साथ सारंडा कोल्हान क्षेत्र में विध्वंसक गतिविधि के लिए भ्रमणशील है. इसे देखते हुए झारखंड पुलिस, कोबरा, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है.

गुप्त सूचना के तहत चलाया गया था सर्च अभियान

दरअसल, 6 अगस्त को चाईबासा पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने सुरक्षाबलो को नुकसान पहुंचाने के लिए झराईकेला थाना अंतर्गत जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में गोला-बारूद छिपाकर रखा गया है. इसके तहत चाईबासा पुलिस एवं कोबरा 209 BN की संयुक्त टीम द्वारा 07 अगस्त को जराईकेला थाना के सीमावर्ती जंगल पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया गया.

इस दौरान रविवार को जराईकेला थाना अंतर्गत सारंडा के वन क्षेत्र से नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए लगभग 05 किलोग्राम वजन का एक आईईडी बरामद किया गया. जिसे सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर ही नष्ट कर दिया. इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

