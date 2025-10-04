मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल, तड़पता छोड़कर भाग गए साथी
बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में महिला नक्सली आईईडी प्लांट करने वक्त विस्फोट होने पर घायल हो गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2025 at 3:51 PM IST
बीजापुर : बीजापुर जिले के मद्देड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदेपारा के जंगल में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया.नक्सली संगठन के सदस्य सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट कर रहे थे.इसी दौरान विस्फोट हो गया.जिसमें महिला नक्सली गंभीर रुप से घायल हो गई. घटना के बाद महिला नक्सली को उसके साथी छोड़कर भाग गए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक घायल महिला नक्सली का हथियार भी साथी अपने साथ ले गए. इस घटना ने एक बार फिर नक्सलियों के अमानवीय चेहरे को उजागर किया है.जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.जिसके बाद घायल महिला नक्सली को प्राथमिक उपचार के बाद बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया.
महिला नक्सली की हुई पहचान : महिला नक्सली का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. जिसकी पहचान गुज्जा सोढ़ी के रूप में हुई है.एसपी डॉ जितेन्द्र यादव ने बताया कि महिला पिछले 6–7 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय है और मद्देड़ एरिया कमेटी में एसीएम कन्ना बुच्चना के साथ काम कर रही थी. वो संगठन में 12 बोर हथियार लेकर चलती थी और लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रही थी.
ये घटना माओवादी संगठन के अंदर चल रही टूट और असमंजस को भी दर्शाती है. एक ओर संगठन अपने ही सदस्यों को छोड़कर भाग रहा है, तो दूसरी ओर बड़े कैडर आपस में संघर्ष की स्थिति में हैं.निचले स्तर के माओवादी अब संगठन के भीतर खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं - जितेंद्र यादव,एसपी
हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील : पुलिस ने इसे नक्सलियों के क्रूर और अमानवीय चेहरे का उदाहरण बताया है. नक्सली ना तो अपने घायल साथियों की चिंता करते हैं, ना ही बीमार पड़ने वालों की देखभाल.संगठन की नीति केवल “लड़ो या मरो” पर आधारित है, जिसके चलते कई निचले स्तर के सदस्य अब बिखराव की स्थिति में आ गए हैं. जिला पुलिस ने इस अवसर पर समाज से भटके हुए युवाओं से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ें. पुलिस हर संभव सहायता और पुनर्वास के लिए तैयार है.
पुलिस ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन नक्सल गतिविधियों से दूर होकर सामान्य जीवन जीने की इच्छा रखने वाले युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नक्सली संगठन केवल हिंसा, शोषण और धोखे की नीति पर चलता है, जहां मानवीयता और संवेदनशीलता का कोई स्थान नहीं है.
मार्च 2026 के बाद नक्सली नहीं बनेंगे विकास में बाधा,शाह बोले हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आएं
बस्तर में मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत, नक्सल प्रभावित 250 से ज्यादा गांवों को मिलेगा फायदा
सरकंडा थाना क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण, विशेष समुदाय से जुड़े युवक पर गंभीर आरोप