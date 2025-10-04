ETV Bharat / state

मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल, तड़पता छोड़कर भाग गए साथी

बीजापुर : बीजापुर जिले के मद्देड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदेपारा के जंगल में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया.नक्सली संगठन के सदस्य सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट कर रहे थे.इसी दौरान विस्फोट हो गया.जिसमें महिला नक्सली गंभीर रुप से घायल हो गई. घटना के बाद महिला नक्सली को उसके साथी छोड़कर भाग गए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक घायल महिला नक्सली का हथियार भी साथी अपने साथ ले गए. इस घटना ने एक बार फिर नक्सलियों के अमानवीय चेहरे को उजागर किया है.जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.जिसके बाद घायल महिला नक्सली को प्राथमिक उपचार के बाद बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया.

महिला नक्सली की हुई पहचान : महिला नक्सली का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. जिसकी पहचान गुज्जा सोढ़ी के रूप में हुई है.एसपी डॉ जितेन्द्र यादव ने बताया कि महिला पिछले 6–7 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय है और मद्देड़ एरिया कमेटी में एसीएम कन्ना बुच्चना के साथ काम कर रही थी. वो संगठन में 12 बोर हथियार लेकर चलती थी और लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रही थी.