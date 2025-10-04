ETV Bharat / state

मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट, महिला नक्सली घायल, तड़पता छोड़कर भाग गए साथी

बीजापुर के मद्देड़ थाना क्षेत्र में महिला नक्सली आईईडी प्लांट करने वक्त विस्फोट होने पर घायल हो गई है.

IED blast in Madded female Naxalite injured
मद्देड़ थाना क्षेत्र में IED विस्फोट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 3:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर : बीजापुर जिले के मद्देड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदेपारा के जंगल में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया.नक्सली संगठन के सदस्य सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट कर रहे थे.इसी दौरान विस्फोट हो गया.जिसमें महिला नक्सली गंभीर रुप से घायल हो गई. घटना के बाद महिला नक्सली को उसके साथी छोड़कर भाग गए. पुलिस सूत्रों के मुताबिक घायल महिला नक्सली का हथियार भी साथी अपने साथ ले गए. इस घटना ने एक बार फिर नक्सलियों के अमानवीय चेहरे को उजागर किया है.जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी.जिसके बाद घायल महिला नक्सली को प्राथमिक उपचार के बाद बीजापुर जिला अस्पताल ले जाया गया.

महिला नक्सली की हुई पहचान : महिला नक्सली का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. जिसकी पहचान गुज्जा सोढ़ी के रूप में हुई है.एसपी डॉ जितेन्द्र यादव ने बताया कि महिला पिछले 6–7 वर्षों से नक्सली संगठन में सक्रिय है और मद्देड़ एरिया कमेटी में एसीएम कन्ना बुच्चना के साथ काम कर रही थी. वो संगठन में 12 बोर हथियार लेकर चलती थी और लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों को अंजाम दे रही थी.

ये घटना माओवादी संगठन के अंदर चल रही टूट और असमंजस को भी दर्शाती है. एक ओर संगठन अपने ही सदस्यों को छोड़कर भाग रहा है, तो दूसरी ओर बड़े कैडर आपस में संघर्ष की स्थिति में हैं.निचले स्तर के माओवादी अब संगठन के भीतर खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहे हैं - जितेंद्र यादव,एसपी


हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील : पुलिस ने इसे नक्सलियों के क्रूर और अमानवीय चेहरे का उदाहरण बताया है. नक्सली ना तो अपने घायल साथियों की चिंता करते हैं, ना ही बीमार पड़ने वालों की देखभाल.संगठन की नीति केवल “लड़ो या मरो” पर आधारित है, जिसके चलते कई निचले स्तर के सदस्य अब बिखराव की स्थिति में आ गए हैं. जिला पुलिस ने इस अवसर पर समाज से भटके हुए युवाओं से अपील की है कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा से जुड़ें. पुलिस हर संभव सहायता और पुनर्वास के लिए तैयार है.

पुलिस ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन नक्सल गतिविधियों से दूर होकर सामान्य जीवन जीने की इच्छा रखने वाले युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नक्सली संगठन केवल हिंसा, शोषण और धोखे की नीति पर चलता है, जहां मानवीयता और संवेदनशीलता का कोई स्थान नहीं है.

मार्च 2026 के बाद नक्सली नहीं बनेंगे विकास में बाधा,शाह बोले हथियार छोड़कर मुख्यधारा में आएं

बस्तर में मुख्यमंत्री बस सेवा की शुरुआत, नक्सल प्रभावित 250 से ज्यादा गांवों को मिलेगा फायदा

सरकंडा थाना क्षेत्र में माहौल तनावपूर्ण, विशेष समुदाय से जुड़े युवक पर गंभीर आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

FEMALE NAXALITE INJUREDOMPANIONS RAN AWAY LEAVINGमहिला नक्सलीIED विस्फोटIED BLAST IN MADDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.