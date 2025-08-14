बीजापुर: स्वतंत्रता दिवस से पहले माओवादियों की एक बार फिर कायराना करतूत सामने आई है. एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सर्चिंग के लिए निकले जवानों को नक्सलियों ने निशाना बनाया है. जवान जब सर्चिंग के लिए भैरमगढ़ ब्लॉक के माटवाड़ा थाना इलाके से गुजर रहे थे तब माओवादियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गए. आईईडी विस्फोट में डीआरजी का 1 जवान जख्मी हुआ है. जख्मी जवानों को मौके से रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. जख्मी जवान की हालत खतरे से बाहर है. भैरमगढ़ में हुए आईईडी विस्फोट की आधिकारिक पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से कर दी गई है.

भैरमगढ़ में विस्फोट, डीआरजी का 1 जवान जख्मी: 15 अगस्त से पहले माओवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में जवानों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. नक्सल प्रभावित जिलों और इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले माओवादी अक्सर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम देते रहे हैं.

बौखलाहट में हैं नक्सली: एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते जो नक्सली पहले पूरे बस्तर में आंतक फैलाते थे अब सिमटते जा रहे हैं. बड़ी संख्या में माओवादी मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं. बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं. बस्तर में स्थानीय लोगों के बीच भी माओवादियों का भय कम होता जा रहा है. बस्तर के लोग भी अब हिंसा से तंग आ चुके हैं. बस्तर के लोग भी चाहते हैं कि जिस विकास से वो दशकों दूर रहे अब विकास उनके गांवों तक पहुंचे. लगातार सिमटते जा रहे माओवादी इस बौखलाहट में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.

बस्तर में हुए बड़े IED ब्लास्ट