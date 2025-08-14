बीजापुर: स्वतंत्रता दिवस से पहले माओवादियों की एक बार फिर कायराना करतूत सामने आई है. एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सर्चिंग के लिए निकले जवानों को नक्सलियों ने निशाना बनाया है. जवान जब सर्चिंग के लिए भैरमगढ़ ब्लॉक के माटवाड़ा थाना इलाके से गुजर रहे थे तब माओवादियों के लगाए आईईडी की चपेट में आ गए. आईईडी विस्फोट में डीआरजी का 1 जवान जख्मी हुआ है. जख्मी जवानों को मौके से रेस्क्यू कर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. जख्मी जवान की हालत खतरे से बाहर है. भैरमगढ़ में हुए आईईडी विस्फोट की आधिकारिक पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से कर दी गई है.
भैरमगढ़ में विस्फोट, डीआरजी का 1 जवान जख्मी: 15 अगस्त से पहले माओवादियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया. घटना के बाद इलाके में जवानों ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है. स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं. नक्सल प्रभावित जिलों और इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है. 15 अगस्त और 26 जनवरी से पहले माओवादी अक्सर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की कायराना हरकतों को अंजाम देते रहे हैं.
बौखलाहट में हैं नक्सली: एंटी नक्सल ऑपरेशन के चलते जो नक्सली पहले पूरे बस्तर में आंतक फैलाते थे अब सिमटते जा रहे हैं. बड़ी संख्या में माओवादी मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं. बड़ी संख्या में माओवादी सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं. बस्तर में स्थानीय लोगों के बीच भी माओवादियों का भय कम होता जा रहा है. बस्तर के लोग भी अब हिंसा से तंग आ चुके हैं. बस्तर के लोग भी चाहते हैं कि जिस विकास से वो दशकों दूर रहे अब विकास उनके गांवों तक पहुंचे. लगातार सिमटते जा रहे माओवादी इस बौखलाहट में इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं.
बस्तर में हुए बड़े IED ब्लास्ट
- बीजापुर(20 जुलाई): भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग जख्मी.
- बीजापुर (14 जुलाई): मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार जख्मी.
- बीजापुर (2 जुलाई): जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.
- सुकमा (9 जून): कोंटा में आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद.
- बीजापुर (30 मई 2025): मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण जख्मी.
- बीजापुर (6 मई 2025): IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी जख्मी.
- बीजापुर (26 अप्रैल 2025): डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
- बीजापुर (21 अप्रैल 2025): IED ब्लास्ट में सीएएफ जवान शहीद.
- बीजापुर (9 अप्रैल 2025): IED ब्लास्ट में CRPF जवान जख्मी.
- अबूझमाड़ (7 अप्रैल 2025): जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण जख्मी.
- नारायणपुर (4 अप्रैल 2025): नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक जख्मी.
- बीजापुर (30 मार्च 2025): नक्सल एनकाउंटर के दौरान IED ब्लास्ट, महिला की मौत.
- नारायणपुर (28 मार्च 2025): आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान जख्मी. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो की IED बरामद.
- बीजापुर (23 मार्च 2025): एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी.
- बीजापुर (20 मार्च 2025): गंगालूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान जख्मी.
- नारायणपुर (7 मार्च 2025): आईईडी ब्लास्ट में मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर जख्मी.
- अबूझमाड़ (21 फरवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी जवान जख्मी.
- बीजापुर (15 फरवरी 2025): IED ब्लास्ट में जवान जख्मी.
- नारायणपुर (17 जनवरी 2025): आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी.
- बीजापुर (16 जनवरी 2025): आईईडी विस्फोट में 2 कोबरा कमांडो जख्मी.
- सुकमा (12 जनवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में 10 साल की बच्ची जख्मी, बीजापुर आईईडी की चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मी जख्मी.
- नारायणपुर (10 जनवरी 2025): ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन जख्मी.
- बीजापुर (6 जनवरी 2025): नक्सलियों ने वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की मौत.
- बस्तर (3 जनवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 3 जवान जख्मी.