बीजापुर में IED ब्लास्ट, DRG का एक जवान शहीद, 3 घायल - BIJAPUR IED BLAST

बीजापुर जिले में 18 अगस्त को IED ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया. 15 अगस्त से पहले भी जिले में IED ब्लास्ट हुआ था.

Published : August 18, 2025 at 9:51 AM IST

Updated : August 18, 2025 at 10:35 AM IST

बीजापुर: जिले के भोपालपटनम थाना इलाके में रविवार को IED ब्लास्ट हुआ है. IED की चपेट में आने से एक जवान शहीद हो गया, वहीं 3 जवान घायल हुए हैं. भोपालपटनम अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद जवानों को बीजापुर रेफर किया गया है.

सर्चिंग में निकली थी टीम: पुलिस अधिकारी ने कहा कि, 17 अगस्त को नेशनल पार्क इलाके में DRG की टीम नक्सल ऑपरेशन अभियान के तहत निकाली थी. इसके बाद अगले दिन यानी ,सोमवार सुबह नक्सलियों के लगाए गए IED की चपेट में कुछ जवान आ गए. इनमें DRG (डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड) के जवान दिनेश नाग शहीद हो गए. IED विस्फोट प्रेशर था या कमांड स्विच था, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है.

बाकी जवान खतरे से बाहर: इस ब्लास्ट में तीन और जवान घायल हुए हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है. पुलिस अधिकारी ASP चंद्रकांत गोवर्ना ने बताया कि घायल 3 जवानों की स्थिति सामान्य है. बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है.

चिल्ला मरका गांव के पास ब्लास्ट: बीजापुर जिले में नक्सलियों की बड़ी कायराना हरकत सामने आई. चिल्ला मरका गांव के नजदीक नक्सलियों ने IED ब्लास्ट किया है. बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने इसकी पुष्टि की है. घटना भोपालपटनम क्षेत्र के नेशनल पार्क इलाके में उल्लूर घाटी की बताई जा रही है.

स्वतंत्रता दिवस से पहले भी ऐसी घटना हुई: बीजापुर के ही भैरमगढ़ ब्लॉक में स्वतंत्रता दिवस के पहले भी IED ब्लास्ट हुआ था. इसमें एक जवान जख्मी हुआ था. सर्चिंग पर निकले जवान माटवाड़ा थाना इलाके से गुजर रहे थे, इसी दौरान IED की चपेट में आ गए.

बस्तर में 2025 में हुए IED ब्लास्ट जानिए

  • बीजापुर(20 जुलाई): भोपालपट्टनम में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में एक नाबालिग जख्मी.
  • बीजापुर (14 जुलाई): मद्देड़ थाना क्षेत्र में प्लांट बम पर पड़ा पैर, चार जख्मी.
  • बीजापुर (2 जुलाई): जंगल में पुटु बीनने के लिए गया ग्रामीण प्रेशर आईईडी की चपेट में आया.
  • सुकमा (9 जून): कोंटा में आईईडी ब्लास्ट में ASP शहीद.
  • बीजापुर (30 मई 2025): मद्देड़ नेशनल पार्क में आईईडी ब्लास्ट, 3 ग्रामीण जख्मी.
  • बीजापुर (6 मई 2025): IED ब्लास्ट में CRPF अधिकारी जख्मी.
  • बीजापुर (26 अप्रैल 2025): डीआरजी का जवान IED ब्लास्ट की चपेट में आया.
  • बीजापुर (21 अप्रैल 2025): IED ब्लास्ट में सीएएफ जवान शहीद.
  • बीजापुर (9 अप्रैल 2025): IED ब्लास्ट में CRPF जवान जख्मी.
  • अबूझमाड़ (7 अप्रैल 2025): जंगल में IED ब्लास्ट, एक ग्रामीण जख्मी.
  • नारायणपुर (4 अप्रैल 2025): नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट, 1 की मौत, एक जख्मी.
  • बीजापुर (30 मार्च 2025): नक्सल एनकाउंटर के दौरान IED ब्लास्ट, महिला की मौत.
  • नारायणपुर (28 मार्च 2025): आईईडी ब्लास्ट, बस्तर फाइटर्स का जवान जख्मी. बीजापुर के चेरपाल पालनार में 45 किलो की IED बरामद.
  • बीजापुर (23 मार्च 2025): एसटीएफ की गाड़ी IED ब्लास्ट की चपेट में आने से 2 जवान जख्मी.
  • बीजापुर (20 मार्च 2025): गंगालूर के कुरचोली और भीमाराम 3 आईईडी बरामद. अबूझमाड़ में आईईडी ब्लास्ट, 2 जवान जख्मी.
  • नारायणपुर (7 मार्च 2025): आईईडी ब्लास्ट में मजदूर की मौत, दूसरा मजदूर जख्मी.
  • अबूझमाड़ (21 फरवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी जवान जख्मी.
  • बीजापुर (15 फरवरी 2025): IED ब्लास्ट में जवान जख्मी.
  • नारायणपुर (17 जनवरी 2025): आईईडी विस्फोट में बीएसएफ के 2 जवान जख्मी.
  • बीजापुर (16 जनवरी 2025): आईईडी विस्फोट में 2 कोबरा कमांडो जख्मी.
  • सुकमा (12 जनवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में 10 साल की बच्ची जख्मी, बीजापुर आईईडी की चपेट में आने से 2 पुलिसकर्मी जख्मी.
  • नारायणपुर (10 जनवरी 2025): ओरछा में प्रेशर आईईडी विस्फोट की दो घटनाएं, ग्रामीण की मौत, तीन जख्मी.
  • बीजापुर (6 जनवरी 2025): नक्सलियों ने वाहन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया, 8 जवान शहीद, ड्राइवर की मौत.
  • बस्तर (3 जनवरी 2025): आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी के 3 जवान जख्मी.
