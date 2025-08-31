ETV Bharat / state

अष्टमी पर मायके आईं मां नंदा-सुनंदा, नैनीताल और अल्मोड़ा में प्रतिमाओं की हुई प्राण प्रतिष्ठा - MAA NANDA SUNANDA MAHOTSAV

अल्मोड़ा में कदली वृक्षों से तैयार की गई मां नंदा-सुनंदा की मूर्तियां, मां नंदा देवी की भक्ति में नंदामय हुई अल्मोड़ा और नैनीताल

Maa Nanda Sunanda Mahotsav
अल्मोड़ा में मां नंदा-सुनंदा की मूर्तियां (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 31, 2025 at 1:50 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 2:43 PM IST

अल्मोड़ा/नैनीताल: कुमाऊं में मां नंदा-सुनंदा की धूम मची हुई है. अल्मोड़ा में कदली वृक्षों से मां नंदा-सुनंदा की मूर्ति निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई. जिसके बाद चंद वंशजों ने देर रात तक पूजा अर्चना की. आज अष्टमी के दिन माता की मूर्ति के दर्शन भक्त कर पाएंगे. वहीं, नैनीताल में भी अष्टमी पर मां नंदा-सुनंदा मायके आईं हैं. जिनकी नैना देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई.

नंदा देवी का मेला की शुरुआत कब हुई? ऐतिहासिक नंदा देवी का मेला 16 वीं शताब्दी से चंद शासक बाज बहादुर चंद की ओर से की गई थी. अल्मोड़ा के नंदा देवी में लगने वाला यह मेला एक पौराणिक मेला है. भाद्र पक्ष की पंचमी से इस मेले की शुरुआत गणेश पूजन से होती है. षष्ठी के दिन कदली वृक्षों को आमंत्रण एवं सप्तमी को कदली वृक्षों को मंदिर परिसर में लाकर मूर्ति निर्माण किया जाता है.

स्थानीय कलाकारों ने किया मूर्ति निर्माण: मां नंदा-सुनंदा के मूर्तियों का निर्माण स्थानीय कलाकारों ने किया है. मूर्ति बनाने वाले स्थानीय कलाकार रवि गोयल ने बताया कि कदली वृक्षों के तनों और रिंगाल से मूर्ति का ढांचा बनाया जाता है, जिसके बाद उसमें आंख, नाक एवं अन्य अंग उकेरे जाते हैं. मूर्ति निर्माण वो पिछले कई सालों से कर रहे है. मूर्ति निर्माण की कला उन्होंने बुजुर्गों के मूर्ति निर्माण में सहायता करते हुए सीखी है.

Maa Nanda Sunanda Mahotsav
अल्मोड़ा में मूर्ति तैयार करते कलाकार (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, मूर्ति निर्माण में लगे दूसरे कलाकार दीपक जोशी ने बताया कि वो पिछले 40 सालों से मां की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं. करीब 7 से 8 घंटे मूर्ति निर्माण में लग जाते हैं. देर रात तक मूर्ति निर्माण किया जाता है, जिसके बाद विधि विधान से उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, जिसमें चंद वंशज शामिल होते हैं. वहीं, नंदा अष्टमी के दिन दर्शन के लिए भक्तों का तांता दर्शन को लगा रहता है.

Maa Nanda Sunanda Mahotsav
अल्मोड़ा नंदा देवी मंदिर में नंदा-सुनंदा महोत्सव की धूम (फोटो- ETV Bharat)

मां नंदा सुनंदा की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं चंद वंशज: रात में साढ़े ग्यारह बजे से मंदिर में मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई. जिसमें चंद वंश के परिजन शामिल हुए. रात करीब 3 बजे तक यह विशेष पूजा पंडित तारा चंद्र जोशी और चंद वंशजों के पुरोहित पंडित नागेश पंत ने कराई. जिसके बाद मंदिर में मां की मूर्तियों को नंदा अष्टमी के अवसर पर दर्शन के लिए रखा गया है. वहीं, अष्टमी की रात को महा अनुष्ठान होगा.

Maa Nanda Sunanda Mahotsav
अल्मोड़ा में मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमाएं (फोटो- ETV Bharat)

नंदा देवी परिसर में हो रहे भजन कीर्तन: नंदा देवी मेला उत्सव के दौरान नंदा देवी परिसर भक्ति संगीत समेत कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. बीते दिनों मंदिर में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें निर्मल पंत, अनिल सनवाल, संगीता जोशी, ललित प्रकाश, सुमन सनवाल, मोहन जोशी, दीप जोशी, राघव पंत और अशोक पांडे ने भजन गाए. वहीं, मां नंदा महिला समिति की ओर से आयोजित इस भक्तिमय कार्यक्रम से पूरा माहौल भक्ति में हो गया.

अष्टमी पर मायके आईं मां नंदा-सुनंदा, नैना देवी मंदिर में की गई प्राण प्रतिष्ठा: नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिया गया है. कुमाऊं की कुलदेवी मां नंदा-सुनंदा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज अष्टमी के दिन अपने मायके धरती पर पधारी हैं. आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मां नंदा-सुनंदा महोत्सव का आगाज हो गया है. परंपरा के तहत एकादशी यानी 5 सितंबर को कुलदेवी मां नंदा-सुनंदा अपने ससुराल लौट जाएंगी.

Maa Nanda Sunanda Mahotsav
नैनीताल के मां नयना देवी में भक्त (फोटो- ETV Bharat)

बता दें कि मां की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद नैनीताल के मां नैना देवी मंदिर को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है. इससे पहले तड़के 2 बजे पुजारी भगवती प्रसाद जोशी ने मां की विशेष पूजा अर्चना शुरू की. ये पूजा सुबह करीब साढ़े 5 बजे तक चली. जिसके बाद मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोल दिए गए. हर साल नंदा अष्टमी के मौके पर देश-विदेश से मां के भक्त नैनीताल के नैना देवी मंदिर पहुंचते है.

मां नंदा-सुनंदा को पूरे कुमाऊं के लोग अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं. केले के पेड़, रुई, कपड़ा और बांस से मां की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है. चंद राजवंश के दौर से मां नंदा-सुनंदा को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है. ऐसी मान्यता है कि मां नंदा-सुनंदा साल में एक बार अपने मायके यानी कुमाऊं की धरती पर आती हैं और यही कारण है कि अष्टमी के दिन यानी आज कुमाऊं के विभिन्न स्थानों पर मां नंदा-सुनंदा की प्रतिमा तैयार कर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है.

अगले 4 दिनों तक कुमाऊं में लोग मां नंदा-सुनंदा की उपासना करेंगे और 5 सितंबर को मां की मूर्ति का नैनी झील में विसर्जन कर दिया जाएगा. विसर्जन की यह परंपरा वैसी ही होती है, जैसे लोग अपनी बेटी को ससुराल विदा करते हैं. नंदा अष्टमी के मौके पर नैनीताल के मां नयना देवी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. ब्रह्म मुहूर्त में मां नंदा-सुनंदा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उनके डोले को मंदिर प्रांगण में भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया.

Maa Nanda Sunanda Mahotsav
नैनीताल में नंदा महोत्सव का आगाज (फोटो- ETV Bharat)

"आज पूरा शहर मां नंदा देवी की भक्ति में नंदामय है. मां नंदा-सुनंदा कुमाऊं के लोगों की अधिष्ठात्री हैं. सुबह से ही लोग मां के दर्शन करने के लिए लंबी-लंबी कतारों में लगे हुए हैं और मां से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. यह उत्सव मां को समर्पित है. वहीं, आज पूरा दिन दर्शन के बाद शाम को पंच आरती के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा." - ललित तिवारी, मीडिया प्रभारी, श्रीराम सेवक सभा

महोत्सव में 25 साल से आ रहीं ललिता जोशी: भक्त ललिता जोशी ने कहा कि वो पिछले 25 साल से मां के दर्शन करने नैनीताल पहुंचती हैं. चाहे किसी भी शहर में हो, लेकिन दर्शन करने के लिए नैनीताल जरूरत आती हैं. वो सुबह 3 बजे से मां के दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हैं, उनकी मां के प्रति बेहद आस्था है.

Maa Nanda Sunanda Mahotsav
नैनीताल में दर्शनों के लिए लाइन में लगे भक्त (फोटो- ETV Bharat)

"मां नंदा सुनंदा के प्रति मेरी गहरी आस्था है. मां हर मनोकामना पूरी करती हैं, मैं हर साल इस महोत्सव का बेसब्री से इंतजार करती हूं. मैं दो साल बाद मां के दर्शन करने नैनीताल आ रही हूं."- मुस्कान उपाध्याय, भक्त, हल्द्वानी

"मैं बीते 20 साल से लगातार मां के दर्शन करने नैनीताल आ रहा हूं. मां हमारी कुलदेवी हैं और उनकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं."- विजय, भक्त, नैनीताल

