हरिद्वार: 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है. जिसको लेकर ना केवल पूरे भारत में भगवान गणेश को घरों और सार्वजनिक पंडालों में विराजने की तैयारियां जोरों पर है. इस समय मूर्तिकार पूरे जोर-शोर से मूर्तियां बना रहे हैं. इसमें घरों में स्थापित होने वाली छोटी मूर्ति से लेकर पंडालों में विराजने वाली बड़ी मूर्तियां भी शामिल हैं. भगवान गणेश के विभिन्न रूप जैसे बाल गणेश, सिद्धिविनायक और राजा गणपति की मूर्तियों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है.

धर्मनगरी हरिद्वार में भी गणेश चतुर्थी की तैयारियां जोरों पर है. एक तरफ पंडाल तैयार हो रहे है. वहीं दूसरी तरफ कटक (ओडिशा) से आकर हरिद्वार में बसे मूर्तिकार परीडा परिवार गणेश चतुर्थी की तैयारियों में जुटा हुआ है. परिवार द्वारा करीब 10 अलग-अलग रूपों के भगवान गणेश की बहुत ही सुंदर मूर्तियां तैयार की गई है. जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड दगड़ू सेठ, व्रत कुंड और सिद्धिविनायक है.

मूर्तिकार परीडा परिवार के अनुसार, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की, यमुनानगर और आसपास के कई शहरों से लोग भगवान की मूर्तियां लेना उनके पास आते हैं और एक महीने पहले ही मूर्ति की बुकिंग कर देते हैं.

सिर्फ छोटी मूर्तियां बची: परीडा मूर्तिकला केंद्र के कालीचरण परीडा ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार भगवान गणेश की मूर्ति को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. उन्होंने बताया कि इस साल हमारे द्वारा होली के बाद से ही भगवान गणेश की मूर्तियां बनानी शुरू कर दी गई थी. फिलहाल अभी सिर्फ छोटी मूर्तियां बची हैं, जो कि आखिरी दिनों में ही बिकती हैं.

रामलला के रूप में भगवान गणेश की मूर्ति: कालीचरण परीडा ने बताया कि हमारे द्वारा गणपति महोत्सव को लेकर सभी तैयारी कर ली गई हैं. कई मूर्तियां इस बार अलग तरह की बनाई गई हैं. जिसमें बाल रूप और राम लला के रूप को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं. मूर्ति की शुरुआत 500 रुपए से लेकर 60 रुपए तक की है. इस बार ज्यादातर ग्राहक छोटी मूर्तियां लेना ही पसंद कर रहे हैं.

इन बातों का रखें ध्यान: गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. पंचांग के मुताबिक, इस साल गणेश चतुर्थी 27 अगस्त 2025 बुधवार को मनाई जाएगी. बता दें कि यह पर्व 10 दिनों तक चलता है और इस दौरान भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा अपने घर में विराजित कर उनकी सेवा करते हैं. गणेश जी को बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है. गणेश प्रतिमा की स्थापना से पूर्व और पूजा के दौरान कुछ बातों का पालन करना काफी जरूरी है. यदि इनको ध्यान नहीं रखा जाए, तो पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है. जानते हैं, गणेश प्रतिमा की स्थापना से जुड़े कुछ अहम बातों को.

गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त: पंचांग के अनुसार, गणेश चतुर्थी 26 अगस्त 2025 की दोपहर 1:54 बजे से प्रारंभ होगी और यह तिथि 27 अगस्त की दोपहर 3:44 बजे तक रहेगी. हालांकि गणेश जी की स्थापना और पूजा के लिए सबसे शुभ समय 27 अगस्त 2025 का है. इस दिन आप सुबह के समय या दोपहर में शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमा घर ला सकते हैं. वहीं 6 सितंबर 2025 को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होगा.

ये भी पढ़ें: