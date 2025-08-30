पटना : बिहार में एक बार फिर से प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है. राज्य के तीन बड़े आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है. वहीं दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है.
एस सिद्धार्थ बने विकास आयुक्त : बिहार सरकार ने सीनियर आईएएस एस सिद्धार्थ को बड़ी जिम्मेदारी दी है. एस सिद्धार्थ बिहार के नए विकास आयुक्त होंगे. एस सिद्धार्थ अब प्रत्यय अमृत की जगह लेंगे. आपको बता दें कि प्रत्यय अमृत को मुख्य सचिव बना दिया गया है. प्रत्यय अमृत विकास आयुक्त की भूमिका में थे.
बी राजेन्द्र बने शिक्षा विभाग के ACS : बी राजेन्द्र को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. वहीं हरजोत कौर को ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष सदस्य राजस्व पर्षद बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया गया है. अरविंद कुमार चौधरी अगले आदेश तक मुख्य सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.
आनंद किशोर को मिला अतिरिक्त प्रभार : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को अगले आदेश तक प्रधान सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. हाल के दिनों में कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है जिसको लेकर लगातार बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर जारी है.
