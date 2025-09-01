ETV Bharat / state

कौन हैं बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, जिन्होंने घाटे में चल रहे निगम की बदल दी थी किस्मत - PRATYAYA AMRIT

1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत ने बिहार के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभाल ली है. 2027 में प्रत्यय अमृत रिटायर होंगे.

Pratyaya Amrit
बिहार के नए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 1, 2025 at 10:03 AM IST

4 Min Read

पटना: बिहार के मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी प्रत्यय अमृत ने संभाल ली है. एक्सटेंशन नहीं मिलने के कारण 31 अगस्त को मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा रिटायर हो चुके हैं और प्रत्यय अमृत को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुल निर्माण निगम को पटरी पर लाने में प्रत्यय अमृत की बड़ी भूमिका रही है.

प्रत्यय अमृत बने बिहार के नए मुख्य सचिव: नीतीश सरकार ने एक महीने पहले ही प्रत्यय अमृत के नाम पर मुहर लगा दी थी है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी. प्रत्यय अमृत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी आईएएस अधिकारियों में जाने जाते हैं. बिहार में सड़क और बिजली के क्षेत्र में हुए बड़े परिवर्तन में प्रत्यय अमृत की बड़ी भूमिका मानी जाती है.

Pratyaya Amrit
1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत (ETV Bharat)

जुलाई 2027 तक देंगे सेवा: बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में प्रत्यय अमृत के ऊपर मुख्य सचिव के रूप में पहली बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव को सही ढंग से संपन्न कराना है. प्रत्यय अमृत 31 जुलाई 2027 को सेवानिवृत्ति होंगे. ऐसे में उनके पास लंबा समय होगा.

गोपालगंज निवासी हैं प्रत्यय अमृत: 7 जुलाई 1967 में जन्म लेने वाले प्रत्यय अमृत गोपालगंज जिला के हथुआ के निवासी हैं. पिता डॉक्टर रिपु सूदन श्रीवास्तव लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के विभागाध्यक्ष रहे. बाद में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति भी बने. वहीं मां कविता वर्मा उसी कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापक थीं.

1991 बैच के आईएएस अधिकारी: प्रत्यय अमृत सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक की उपाधि ली है. 1991 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद कटिहार, छपरा, जहानाबाद जिलों में डीएम की भूमिका निभाई. कई उल्लेखनीय काम के कारण चर्चा में आए. खासकर कटिहार में एक अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लागू करने के कारण चर्चा में आए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रत्यय अमृत ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई.

PM से मिल चुका है अवार्ड: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए प्रत्यय अमृत को विशेष रूप से बिहार बुलाया और उन्हें बिहार राज्य पूर्व निर्माण निगम की जिम्मेवारी दी. पुल निर्माण निगम को पटरी पर लाने में प्रत्यय अमृत की बड़ी भूमिका रही. एक समय पुल निर्माण निगम को बंद करने की बात हो रही थी लेकिन प्रत्यय अमृत ने उसे मुनाफा कमाने वाला निगम बनाया. प्रत्यय अमृत को प्रधानमंत्री से भी अवार्ड मिल चुका है.

कई विभागों में रही बड़ी भूमिका: प्रत्यय अमृत पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, आपदा विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया और बिहार में इन क्षेत्रों में हुए बड़े बदलाव में प्रत्यय अमृत की बड़ी भूमिका रही और इसी कारण नीतीश कुमार प्रत्यय अमृत पर लगातार भरोसा करते रहे हैं. प्रत्यय अमृत को नीतीश कुमार ने विकास आयुक्त भी बनाया और अब उन्हें मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी भी दी है.

परिवार में कई सदस्य IAS अधिकारी: प्रत्यय अमृत की पत्नी डॉक्टर रत्ना श्रीवास्तव पटना के ए एन कॉलेज में प्राध्यापक हैं. प्रत्यय अमृत के एक पुत्र और एक पुत्री भी है परिवार में कई सदस्य आईएएस अधिकारी है. बहन और बहनोई भी आईएएस अधिकारी हैं तो वहीं ससुर भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं. प्रत्यय अमृत उस समय मुख्य सचिव की कार्यभार संभाली हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे में सबकी नजर रहेगी विधानसभा चुनाव किस प्रकार से कराते हैं.

ये भी पढ़ें

प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव, 1 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार

बड़ा उलटफेर: प्रत्यय अमृत बने बिहार के नए विकास आयुक्त, चैतन्य प्रसाद को हटाया गया

पटना: बिहार के मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी प्रत्यय अमृत ने संभाल ली है. एक्सटेंशन नहीं मिलने के कारण 31 अगस्त को मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा रिटायर हो चुके हैं और प्रत्यय अमृत को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पुल निर्माण निगम को पटरी पर लाने में प्रत्यय अमृत की बड़ी भूमिका रही है.

प्रत्यय अमृत बने बिहार के नए मुख्य सचिव: नीतीश सरकार ने एक महीने पहले ही प्रत्यय अमृत के नाम पर मुहर लगा दी थी है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी थी. प्रत्यय अमृत 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और नीतीश कुमार के सबसे नजदीकी आईएएस अधिकारियों में जाने जाते हैं. बिहार में सड़क और बिजली के क्षेत्र में हुए बड़े परिवर्तन में प्रत्यय अमृत की बड़ी भूमिका मानी जाती है.

Pratyaya Amrit
1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत (ETV Bharat)

जुलाई 2027 तक देंगे सेवा: बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में प्रत्यय अमृत के ऊपर मुख्य सचिव के रूप में पहली बड़ी जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव को सही ढंग से संपन्न कराना है. प्रत्यय अमृत 31 जुलाई 2027 को सेवानिवृत्ति होंगे. ऐसे में उनके पास लंबा समय होगा.

गोपालगंज निवासी हैं प्रत्यय अमृत: 7 जुलाई 1967 में जन्म लेने वाले प्रत्यय अमृत गोपालगंज जिला के हथुआ के निवासी हैं. पिता डॉक्टर रिपु सूदन श्रीवास्तव लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर के विभागाध्यक्ष रहे. बाद में जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलपति भी बने. वहीं मां कविता वर्मा उसी कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापक थीं.

1991 बैच के आईएएस अधिकारी: प्रत्यय अमृत सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक की उपाधि ली है. 1991 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद कटिहार, छपरा, जहानाबाद जिलों में डीएम की भूमिका निभाई. कई उल्लेखनीय काम के कारण चर्चा में आए. खासकर कटिहार में एक अस्पताल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल लागू करने के कारण चर्चा में आए, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रत्यय अमृत ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई.

PM से मिल चुका है अवार्ड: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए प्रत्यय अमृत को विशेष रूप से बिहार बुलाया और उन्हें बिहार राज्य पूर्व निर्माण निगम की जिम्मेवारी दी. पुल निर्माण निगम को पटरी पर लाने में प्रत्यय अमृत की बड़ी भूमिका रही. एक समय पुल निर्माण निगम को बंद करने की बात हो रही थी लेकिन प्रत्यय अमृत ने उसे मुनाफा कमाने वाला निगम बनाया. प्रत्यय अमृत को प्रधानमंत्री से भी अवार्ड मिल चुका है.

कई विभागों में रही बड़ी भूमिका: प्रत्यय अमृत पथ निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, आपदा विभाग, स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया और बिहार में इन क्षेत्रों में हुए बड़े बदलाव में प्रत्यय अमृत की बड़ी भूमिका रही और इसी कारण नीतीश कुमार प्रत्यय अमृत पर लगातार भरोसा करते रहे हैं. प्रत्यय अमृत को नीतीश कुमार ने विकास आयुक्त भी बनाया और अब उन्हें मुख्य सचिव के पद की जिम्मेदारी भी दी है.

परिवार में कई सदस्य IAS अधिकारी: प्रत्यय अमृत की पत्नी डॉक्टर रत्ना श्रीवास्तव पटना के ए एन कॉलेज में प्राध्यापक हैं. प्रत्यय अमृत के एक पुत्र और एक पुत्री भी है परिवार में कई सदस्य आईएएस अधिकारी है. बहन और बहनोई भी आईएएस अधिकारी हैं तो वहीं ससुर भी आईएएस अधिकारी रह चुके हैं. प्रत्यय अमृत उस समय मुख्य सचिव की कार्यभार संभाली हैं, जब बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो ऐसे में सबकी नजर रहेगी विधानसभा चुनाव किस प्रकार से कराते हैं.

ये भी पढ़ें

प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के नए मुख्य सचिव, 1 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार

बड़ा उलटफेर: प्रत्यय अमृत बने बिहार के नए विकास आयुक्त, चैतन्य प्रसाद को हटाया गया

For All Latest Updates

TAGGED:

IAS PRATYAYA AMRITCHIEF SECRETARY OF BIHARप्रत्यय अमृतबिहार के नए मुख्य सचिवPRATYAYA AMRIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.