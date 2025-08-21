शिमला: पहले से ही आईएएस अफसरों की कमी झेल रहे हिमाचल को अगले साल यानी वर्ष 2026 में नौकरशाही के मोर्चे पर और समस्याओं का सामना करना होगा. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2026 में आठ आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाएंगे. रिटायरमेंट वाली सूची में सबसे बड़ा नाम सीनियर आईएएस संजय गुप्ता का है. वे अगले साल मई महीने में रिटायर होंगे. इस बारे में हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है.

अगले साल ये आईएएस अधिकारी होंगे रिटायर

अधिसूचना के अनुसार, सीनियर आईएएस अधिकारी संजय गुप्ता 31 मई 2026 को सेवानिवृत्त होंगे. संजय गुप्ता के पास इस समय बिजली बोर्ड के चेयरमैन के पद का जिम्मा है. इसके साथ ही वे रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डवलपमेंट कारपोरेशन के चेयरमैन-कम-एमडी हैं. रिटायर होने वाले आईएएस की सूची में अगला नाम राजेश शर्मा का है. वे इस समय ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के सचिव पद पर हैं.

ये अधिकारी भी होंगे सेवानिवृत्त

राजेश शर्मा 28 फरवरी 2026 को सेवाओं से निवृत्त हो जाएंगे. इसके अलावा डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस सचिव राखिल काहलों भी 31 जनवरी को रिटायर होंगी. वे जल शक्ति विभाग की सचिव भी हैं. मंडी के डिविजनल कमिश्नर डॉ. आरके प्रूथी नवंबर 2026 में रिटायर हो रहे हैं. कांगड़ा के डिविजनल कमिश्नर विनोद कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होंगे. रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसायटीज का पदभार संभाल रहे दोरजे छेरिंग नेगी 31 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे.

शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ-कम-एमडी गोपाल चंद 31 मार्च को और एचपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के एमडी राजेश्वर गोयल 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में इस समय मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भी राज्य सरकार ने छह महीने का सेवा विस्तार दिया हुआ है.

हिमाचल में 150 से अधिक अधिकारियों का कैडर

बता दें कि, हिमाचल प्रदेश में आईएएस अधिकारियों का कैडर 150 से अधिक अफसरों का है. इसमें से कई अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी जाते रहते हैं. यहां गौरतलब है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि मौजूदा कैडर से ही काम चलाया जाएगा. उन्होंने केंद्र सरकार से कहा था कि हिमाचल को नए कैडर के आईएएस और आईपीएस अफसर नहीं चाहिए. साथ ही सीएम सुक्खू आईएफएस अफसरों की संख्या भी कम करने की पक्षधर है. इसके पीछे आर्थिक हालात का तर्क दिया गया है.

ये भी पढ़ें: कर्मचारियों को कब मिलेगा DA-एरियर? विधानसभा में विपक्ष के सवाल पर ये बोले सीएम सुक्खू

ये भी पढ़ें: FD के मामले में अरबपति हैं हिमाचल के सरकारी विभाग, अकेले HPPCB की 10 बैंकों में 138 करोड़ से ज्यादा की एफडी