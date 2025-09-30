ETV Bharat / state

हिमाचल में 3 IAS, 1 IPS और 1 IFS अधिकारी के तबादले, विदेश से लौटते ही CM सुक्खू ने जारी किए आदेश

शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटते ही अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं. प्रदेश सरकार ने तीन IAS सहित 1 IPS और एक IFS अधिकारियों की ट्रांसफर की है. इसको लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों के मुताबिक सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन) राखिल काहलों सचिव (जल शक्ति विभाग) के पद का भी अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं को अब सचिव (जल शक्ति विभाग) का जिम्मा दिखेंगी. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. तबादले का आदेश जारी होने के साथ ही विजयदशमी से पहले प्रशासनिक जगत में हड़कंप मच गया है.

किस अधिकारी को कहां मिली नई नियुक्ति?

इसी तरह से सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) आशीष सिंहमार को सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन) पद पर नियुक्त दी गई है. वहीं, आयुक्त, धर्मशाला नगर निगम, धर्मशाला, जिला कांगड़ा जफर इकबाल, जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के प्रबंध निदेशक-सह-सीईओ के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, वे संदीप कुमार को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे. इसके अलावा IPS अभिषेक त्रिवेदी को सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) के पद पर नियुक्त किया गया है. वहीं, IFS अधिकारी सुशील कुमार सिंगला को सचिव (पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन) के पद पर नई नियुक्ति दी गई है.