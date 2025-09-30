ETV Bharat / state

हिमाचल में 3 IAS, 1 IPS और 1 IFS अधिकारी के तबादले, विदेश से लौटते ही CM सुक्खू ने जारी किए आदेश

विदेश दौरे से लौटते ही CM सुक्खू हिमाचल में IAS अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं. जानिए किस अधिकारी को कहां मिली नियुक्ति.

IAS officers transferred in Himachal
हिमाचल में IAS अधिकारियों का तबादला (Concept)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटते ही अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए गए हैं. प्रदेश सरकार ने तीन IAS सहित 1 IPS और एक IFS अधिकारियों की ट्रांसफर की है. इसको लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए हैं. इन आदेशों के मुताबिक सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन) राखिल काहलों सचिव (जल शक्ति विभाग) के पद का भी अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रही हैं को अब सचिव (जल शक्ति विभाग) का जिम्मा दिखेंगी. इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. तबादले का आदेश जारी होने के साथ ही विजयदशमी से पहले प्रशासनिक जगत में हड़कंप मच गया है.

किस अधिकारी को कहां मिली नई नियुक्ति?

इसी तरह से सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) आशीष सिंहमार को सचिव (डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं शासन) पद पर नियुक्त दी गई है. वहीं, आयुक्त, धर्मशाला नगर निगम, धर्मशाला, जिला कांगड़ा जफर इकबाल, जो धर्मशाला स्मार्ट सिटी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के प्रबंध निदेशक-सह-सीईओ के पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, वे संदीप कुमार को इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करते हुए, कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे. इसके अलावा IPS अभिषेक त्रिवेदी को सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) के पद पर नियुक्त किया गया है. वहीं, IFS अधिकारी सुशील कुमार सिंगला को सचिव (पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन) के पद पर नई नियुक्ति दी गई है.

IAS officers transferred in Himachal
हिमाचल में IAS अधिकारियों का तबादला (Notification)

मुख्य सचिव हुए सेवानिवृत्त

हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना मंगलवार (30 सितंबर) को सेवानिवृत्त हो गए. इस उपलक्ष्य पर उनको विदाई पार्टी दी गई. प्रबोध सक्सेना छह महीने की एक्सटेंशन के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं. इससे पहले प्रबोध सक्सेना 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने थे, लेकिन उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया. ऐसे में अब छह महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद वे 30 सितंबर को रिटायर हो गए. वहीं, प्रदेश में अब नए मुख्य सचिव की तैनाती होनी है, जिसके लिए सीनियर IAS संजय गुप्ता, केके पंत के नाम मुख्य सचिव की रेस में आगे चल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री को गाली देना छोड़ें CM, सरकार नहीं चला पा रहे तो छोड़ें कुर्सी: जयराम ठाकुर

ये भी पढ़ें: कैसे दिल्ली का नितिन बना बम धमकीबाज? DC ऑफिस कुल्लू को दी थी बम ब्लास्ट की धमकी

For All Latest Updates

TAGGED:

IAS OFFICER TRANSFER IN HIMACHALIAS OFFICER IN HIMACHALहिमाचल में अधिकारियों का तबादलाHIMACHAL IPS IFS OFFICER TRANSFERIAS OFFICER TRANSFER IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.