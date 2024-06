एक क्लिक में जानिए पूर्वांचल का इतिहास, ऐतिहासिक धरोहर को संजोने के लिए IAS अफसर की अनोखी पहल - IAS officer

एक क्लिक में जान सकेंगे पूर्वांचल का इतिहास (वीडियो क्रेडिट : जिलाधिकारी बस्ती)

बस्ती : पूर्वांचल के कई जिले अपने आप में कई ऐतिहासिक धरोहर और कहानियों को खुद में समेटे हुए है. यहां के इतिहास और विरासत को लोगों तक पहुंचाने की बस्ती के जिलाधिकारी ने एक अदभुत पहल की है. जिलाधिकारी के इस प्रयास की चर्चा चारों तरफ खूब हो रही है.

डीएम ने बनाई एक रिसर्च टीम : बस्ती के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने जिला सहित आस-पास के अन्य जनपदों की ऐतिहासिक और पौराणिक धरोहरों को एक नई पहचान देने के लिए पहल की. इसके लिए 'द पीपल ट्री' नाम की एक वेबसाइट से अनुबंध हुआ है. डीएम ने पूर्वांचल के बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर जनपदों का गौरवशाली इतिहास लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, इस के लिए डीएम ने एक रिसर्च टीम बनाई. टीम ने कई जिले के राजाओं का इतिहास, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों पर वर्क करके उन्हें फोटो और वीडियो के माध्यम से एक जगह इकट्ठा किया. इसके बाद जिले का इतिहास समेटे हुए the wonders of Basti and beyond नाम की पुस्तक की कल्पना साकार हुआ. यह पुस्तक अब ऑनलाइन मिल रही है. जल्द ही जिला प्रशासन खुद इसे आम जन को मुहैया कराएगा. इस पुस्तक की पीडीएफ फाइल अब आसानी से वेबसाइट www.peepultree.world पर उपलब्ध है.

पूर्वांचल के गौरवशाली इतिहास की झलक : बस्ती जिले के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी ने पूर्वांचल के बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर जनपदों का गौरवशाली इतिहास लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है. इस पुस्तक पर पिछले कई महीने से दिन रात काम हो रहा था. पुस्तक में यहां की विरासत और इतिहास को बाखूबी दर्ज किया गया है. यहां के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है. इस पुस्तक को पढ़कर आप को पूर्वांचल के गौरवशाली इतिहास की झलक साफ तौर पर देखने को मिलेगी. इस पुस्तक को पढ़कर आप को यहां के राजाओं की कहानी, ऐतिहासिक जगहों का महत्व और इनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियों को पढ़कर आप यहां के इतिहास में खो जाएंगे.



रोजगार का मिलेगा अवसर : इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पूर्वांचल के गौरवशाली इतिहास को लोगों के सामने लाना है. साथ की यहां के ऐतिहासिक और पौराणिक जगहों को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया है. इस पुस्तक से पूर्वांचल में टूरिज्म का विकास होगा. लोग पूर्वांचल का इतिहास जान कर यहां भी बड़ी संख्या में घूमने आएंगे, जिससे पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर भी लोगों को मिलेगा. डीएम अंद्रा वामसी की टीम की मेहनत आखिरकार महीनों बाद रंग लाई है. इतिहास प्रेमी बस एक क्लिक में अब बस्ती और आसपास के जनपदों का इतिहास जान व समझ सकेंगे. माना जा रहा है कि यह पुस्तक टूरिस्ट के लिए मील का पत्थर साबित होगी. इस पुस्तक की मदद से पूर्वांचल में टूरिज्म के विकास में तेजी से बढ़ोतरी होने का अनुमान है. डीएम के मुताबिक, पीपुल ट्री स्टोरीज ने इस अदभुत पुस्तक का संकलन किया है. डीएम अंद्रा वामसी ने बताया यह पुस्तक इस क्षेत्र की दिलचस्प कहानियों और रत्नों के आकर्षण को बयां करती है.

बस्ती के जिलाधिकारी अंद्रा वामसी आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के रहने वाले हैं. अंद्रा वामसी 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. सिविल सेवा की परीक्षा पास कर उन्होंने यूपी कैडर में एंट्री ली और डीएम बने. अंद्रा वामसी झांसी, कुशीनगर के बाद बस्ती जिले की कमान संभाल रहे हैं. इस आईएएस अफसर को फोटो ग्राफी का काफी शौक रहा है. लखनऊ में पोस्टिंग के दौरान भी उन्होंने अपनी फोटोग्राफी से चर्चा बटोरी थी.



