आईएएस अधिकारी बीएन सिंह हुए रिटायर, देश में पहली बार बिल्डरों पर एनएसए लगाकर चर्चा में आए थे, अवैध लीज का किया था भंडाफोड़

10 जनवरी 1994 को मथुरा में पीसीएस अधिकारी के रूप में बीएन सिंह की पहली तैनाती हुई थी.

आईएएस बीएन सिंह सचिव, सामान्य प्रशासन के पद से रिटायर हुए हैं.
आईएएस बीएन सिंह सचिव, सामान्य प्रशासन के पद से रिटायर हुए हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 8:49 PM IST

लखनऊ : देश में पहली बार बिल्डरों पर एनएसए लगाने वाले सीनियर आईएएस अधिकारी बृजेश नारायण सिंह मंगलवार को सेवानिवृत हो गए. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने बिल्डर और माफिया को सरकारी अधिकारी की ताकत का एहसास कराया. अलग-अलग जिलों में तैनाती के दौरान उन्होंने कई ऐसे सख्त एक्शन लिए जो सरकार की नजर में नजीर बन गए. आईएएस अधिकारी बृजेश नारायण सिंह सचिव, सामान्य प्रशासन के पद से रिटायर हुए हैं.

ईटीवी भारत को आईएएस अधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया, 10 जनवरी 1994 को मथुरा में पीसीएस अधिकारी के रूप में पहली तैनाती हुई थी. जब पूरे देश में सीएए और एनआरसी को लेकर अशांति फैली हुई थी, उस दौरान नोएडा को बंद न करने का निर्णय लेकर बिना किसी रूकावट के शांति बनाए रखी थी. इसमें तत्कालीन मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिला था.

कोविड काल में प्रारंभिक आदेश के तहत (28 दिन का वेतन युक्त अवकाश एक माह किराया माफी) आदेश जारी किया था. जेवर के पहले चरण में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल थी. दशकों से किसी मेगा परियोजना के लिए सबसे तेज और सर्वाधिक भूमि अधिग्रहण किया गया था. माफिया और बिल्डरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया था.

फिरोजाबाद के जसराना में 960 एकड़ की अवैध लीज का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 22 लोग निलंबित हुए थे. बागपत में मतदान केंद्रों के अंदर वीडियो कैमरा की पहल की थी, जिसने सीसीटीवी मानक की नींव रखी. केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन के ओएसडी के रूप में भी कार्य किया. डीडीए में 135 समूह आवासीय सोसाइटियों का कैंसिलेशन किया.

आईएएस अधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया, गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी के रूप में साल 2017 से 2020 तक तैनाती के दौरान जेवर एयरपोर्ट में किसानों की भूमि अधिग्रहण का साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये हस्तांतरित किया. 11 गंभीर मामलों में देश में पहली बार तीन बिल्डरों पर एनएसए लगाया. यमुना पर अवैध रेत खनन के लिए बांध बनाने के दो अलग-अलग मामलों में पिता पुत्र पर एनएसए लगाया. गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बड़े पैमाने पर कुर्कियां कराईं. 2019 सर्कल रेट कटौती की जो नोएडा के इतिहास में पहली बार लागू हुई. उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि पर मियावाकी पद्धति का पहला प्रयोग किया.

आईएएस अधिकारी बृजेश नारायण सिंह विशेष सचिव उद्योग, ग्राम्य विकास आयुक्त, सहकारिता और परिवहन आयुक्त के रूप में तैनात रहे. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रूप में 10 करोड़ का एनालिसिस हब और सरकारी क्षेत्र में अपनी तरफ का पहला एआई रोड सेफ्टी पायलट, उत्तर प्रदेश में पहली बार डेढ़ लाख जन सुविधा केंद्र के माध्यम से 45 फेसलेस सेवाएं, स्मार्ट कार्ड आरसी, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान, अब तक के सबसे ज्यादा राजस्व और ईवी सब्सिडी वितरण, जिला स्तरीय सोशल मीडिया बजट और किसी भी परिवहन विभाग में पहला व्हाट्सएप चैटबॉट शुरू करने का काम कराया.

IAS OFFICER BN SINGHIAS OFFICER BN SINGH RETIREDBN SINGH IMPOSED NSA ON BUILDERSआईएएस अधिकारी बीएन सिंह हुए रिटायरIAS OFFICER BN SINGH RETIRED

