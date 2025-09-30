ETV Bharat / state

आईएएस अधिकारी बीएन सिंह हुए रिटायर, देश में पहली बार बिल्डरों पर एनएसए लगाकर चर्चा में आए थे, अवैध लीज का किया था भंडाफोड़

आईएएस बीएन सिंह सचिव, सामान्य प्रशासन के पद से रिटायर हुए हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

September 30, 2025

लखनऊ : देश में पहली बार बिल्डरों पर एनएसए लगाने वाले सीनियर आईएएस अधिकारी बृजेश नारायण सिंह मंगलवार को सेवानिवृत हो गए. अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने बिल्डर और माफिया को सरकारी अधिकारी की ताकत का एहसास कराया. अलग-अलग जिलों में तैनाती के दौरान उन्होंने कई ऐसे सख्त एक्शन लिए जो सरकार की नजर में नजीर बन गए. आईएएस अधिकारी बृजेश नारायण सिंह सचिव, सामान्य प्रशासन के पद से रिटायर हुए हैं. ईटीवी भारत को आईएएस अधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने बताया, 10 जनवरी 1994 को मथुरा में पीसीएस अधिकारी के रूप में पहली तैनाती हुई थी. जब पूरे देश में सीएए और एनआरसी को लेकर अशांति फैली हुई थी, उस दौरान नोएडा को बंद न करने का निर्णय लेकर बिना किसी रूकावट के शांति बनाए रखी थी. इसमें तत्कालीन मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिला था. कोविड काल में प्रारंभिक आदेश के तहत (28 दिन का वेतन युक्त अवकाश एक माह किराया माफी) आदेश जारी किया था. जेवर के पहले चरण में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी जटिल थी. दशकों से किसी मेगा परियोजना के लिए सबसे तेज और सर्वाधिक भूमि अधिग्रहण किया गया था. माफिया और बिल्डरों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया था. फिरोजाबाद के जसराना में 960 एकड़ की अवैध लीज का भंडाफोड़ किया था, जिसमें 22 लोग निलंबित हुए थे. बागपत में मतदान केंद्रों के अंदर वीडियो कैमरा की पहल की थी, जिसने सीसीटीवी मानक की नींव रखी. केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री और केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन के ओएसडी के रूप में भी कार्य किया. डीडीए में 135 समूह आवासीय सोसाइटियों का कैंसिलेशन किया.