शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदेहास्पद मौत के मामले में आईएएस अधिकारी हरिकेष मीणा को मिली अंतरिम राहत की अवधि बढ़ गई है. हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में पावर कॉरपोरेशन के पूर्व एमडी आईएएस हरिकेश मीणा को मिली अंतरिम राहत 8 सितंबर तक बढ़ा दी है. इस मामले में हाईकोर्ट ने इसी साल 7 अप्रैल को प्रार्थी हरिकेष मीणा को अंतरिम राहत दी थी. साथ ही अदालत ने जांच टीम को प्रार्थी आईएएस अधिकारी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे.

अदालत ने इस मामले में नए बनाए गए प्रतिवादी व जांच एजेंसी सीबीआई को स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने के आदेश दिए थे. सीबीआई की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है और उसकी प्रति प्रार्थी सहित शिकायतकर्ता को भी सौंपी गई है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि इस मामले में दिवंगत चीफ इंजिनियर विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने सीबीआई जांच की मांग की थी. किरण नेगी का आरोप था कि उसके पति को प्रताड़ित किया जाता था और इस मामले में आईएएस हरिकेश मीणा व निदेशक देशराज की भूमिका की जांच की जाए.

उल्लेखनीय है कि इस साल दस मार्च को पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे. उनका शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंद सागर झील के किनारे मिला था. विमल नेगी के लापता होने के बाद से ही उनकी पत्नी किरण ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर पावर कॉरपोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा, निदेशक देशराज सहित अन्य उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि ये उनके पति को प्रताड़ित करते थे.

किरण नेगी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न्यू शिमला पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. एफआईआर में आरोपी बनाए गए कॉरपोरेशन के पूर्व निदेशक देश राज व एमडी हरिकेश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

