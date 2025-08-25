लखनऊ : सिक्किम कैडर के 2005 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह को फिर से एक साल का एक्सटेंशन मिल गया है. योगी सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में उनकी प्रतिनियुक्ति को बढ़ा दिया है. 14 अगस्त 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो गया था. आंजनेय दो महीने की छुट्टी पर चले गए थे. इसके बाद सोमवार को सेवा विस्तार का आदेश जारी हो गया. राज्य सरकार के नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है.

आंजनेय को इतनी बार मिल चुका सेवा विस्तार : मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के रूप में कार्यरत आंजनेय कुमार सिंह की वापसी और सेवा विस्तार ने एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में ला दिया है. आंजनेय कुमार सिंह 2015 में अखिलेश यादव सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर आए थे. तब से उनकी सेवा अवधि को कई बार बढ़ाया जा चुका है. एक बार दो साल का विस्तार, दो बार एक साल का विस्तार, और दो बार छह महीने का विस्तार इसमें शामिल है. अब फिर से उन्हें एक साल का विस्तार मिला है.

आजम और उनके परिवार पर की सख्त कार्रवाई : आंजनेय कुमार सिंह विशेष रूप से साल 2019 में रामपुर के जिला अधिकारी के रूप में चर्चा में आए थे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उनकी भूमिका और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द करने में उनकी रिपोर्ट ने खासा ध्यान खींचा. इसके बाद मार्च 2021 में उन्हें मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर बनाया गया.

प्रमुख सचिव ने की सेवा विस्तार की पुष्टि : 14 अगस्त 2025 को कार्यकाल समाप्त होने के बाद आंजनेय ने मुरादाबाद के जिला अधिकारी को चार्ज सौंपकर छुट्टी ले ली थी. उनकी अनुपस्थिति में कोई नया कमिश्नर नियुक्त नहीं किया गया था. ऐसे में उनके सेवा विस्तार की अटकलें तेज हो गईं थीं. योगी आदित्यनाथ सरकार ने केंद्र से उनके लिए एक और विस्तार की मांग की थी. इसे मंजूरी मिल गई. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने उनके सेवा विस्तार की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से इस संबंध में आदेश सोमवार की देर रात तक आ जाएगा.

