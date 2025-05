ETV Bharat / state

UP में फिर IAS और PCS अफसरों का ट्रासंफर, जानिए लिस्ट में कौन-कौन हैं? - SDM TRANSFER IN UP

यूपी में अधिकारियों के ट्रांसफर. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 7:44 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 7:51 PM IST 2 Min Read

लखनऊः योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों को इधर से उधर किया है. प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई पीसीएस और एक आईएएस अधिकारी का तबादला किया गया है. फेरबदल में कई जिलों में नए उपजिलाधिकारी (एसडीएम), एक जिले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शामिल हैं. यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उन्नाव में एसडीएम के पद पर तैनात PCS अधिकारी उदित नारायण सेंगर को मेरठ भेजा गया है. इनकी नियुक्ति से मेरठ जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में नई गति आने की उम्मीद है. वहीं, 2021 बैच की आईएएस अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी को मुरादाबाद का नया मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनाया गया है. उनकी यह नियुक्ति मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को नई दिशा प्रदान करेगी.

लखनऊः योगी सरकार ने एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारियों को इधर से उधर किया है. प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई पीसीएस और एक आईएएस अधिकारी का तबादला किया गया है. फेरबदल में कई जिलों में नए उपजिलाधिकारी (एसडीएम), एक जिले में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) शामिल हैं. यह तबादले तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं. शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, उन्नाव में एसडीएम के पद पर तैनात PCS अधिकारी उदित नारायण सेंगर को मेरठ भेजा गया है. इनकी नियुक्ति से मेरठ जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में नई गति आने की उम्मीद है. वहीं, 2021 बैच की आईएएस अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी को मुरादाबाद का नया मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बनाया गया है. उनकी यह नियुक्ति मुरादाबाद के ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को नई दिशा प्रदान करेगी.

इसके अलावा, पीसीएस अधिकारी विनीत कुमार सिंह के तबादले को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. पहले उनका तबादला गाजियाबाद के एडीएम सिटी के पद पर किया गया था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है. वह गोरखपुर में ही एडीएम (वित्त और राजस्व) के पद पर बने रहेंगे. दूसरी ओर, PCS हिमांशु वर्मा को गोरखपुर का नया मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) नियुक्त किया गया है. पीसीएस अमित राठौर को कानपुर में बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर नगर (एचबीटीसी) का नया रजिस्ट्रार बनाया गया है. इसके साथ ही मुजफ्फरनगर में तैनात नगर मजिस्ट्रेट PCS अधिकारी विकास कश्यप को तत्काल प्रभाव से गाजियाबाद का नया एडीएम सिटी नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण जिले में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है. सरकार का यह कदम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और बेहतर प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसे भी पढ़ें-यूपी में IAS-PCS के बाद PPS अफसरों के तबादले; 27 अधिकारी इधर से उधर, देवेंद्र सिंह बने सुलतानपुर PTS के DSP, देखिए लिस्ट

Last Updated : May 23, 2025 at 7:51 PM IST