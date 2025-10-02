ETV Bharat / state

कानपुर-सागर हाईवे पर लगा 'आई लव योगी आदित्यनाथ' का बैनर; BJP पार्षद ने की अपील, कहा- 'अफवाहों पर न दें ध्यान'

कानपुर/मुरादाबाद : जिले में 'आई लव मोहम्मद' के बाद सड़क किनारे 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के बैनर लगाने का मामला सामने आया है. कानपुर-सागर हाईवे पर इस बैनर के लगने के बाद से शहर के राजनैतिक गलियारों में हलचल मच गई है.

घाटमपुर के कुष्मांडा नगर वार्ड से भाजपा पार्षद सत्यम सिंह चौहान ने बताया कि सीएम योगी हमारे आदर्श हैं, वह लगातार प्रदेश व आमजन के हित में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं. उनके इन्हीं कामों से प्रेरित होकर ही हमने 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के पोस्टर व बैनर लगाए हैं.

भाजपा पार्षद ने लोगों से की अपील : लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना नहीं है. उन्होंने सभी लोगों से एकजुट होकर रहने की भी अपील की है. इस मामले में घाटमपुर थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि बैनर लगने की सूचना उन्हें मिली है, वह खुद मौके पर जाकर इसकी जांच करेंगे.