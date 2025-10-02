ETV Bharat / state

कानपुर-सागर हाईवे पर लगा 'आई लव योगी आदित्यनाथ' का बैनर; BJP पार्षद ने की अपील, कहा- 'अफवाहों पर न दें ध्यान'

घाटमपुर थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि बैनर लगने की सूचना मिली है, इसकी जांच करेंगे.

कानपुर-सागर हाईवे पर लगा बैनर
कानपुर-सागर हाईवे पर लगा बैनर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 9:20 AM IST

2 Min Read
कानपुर/मुरादाबाद : जिले में 'आई लव मोहम्मद' के बाद सड़क किनारे 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के बैनर लगाने का मामला सामने आया है. कानपुर-सागर हाईवे पर इस बैनर के लगने के बाद से शहर के राजनैतिक गलियारों में हलचल मच गई है.

घाटमपुर के कुष्मांडा नगर वार्ड से भाजपा पार्षद सत्यम सिंह चौहान ने बताया कि सीएम योगी हमारे आदर्श हैं, वह लगातार प्रदेश व आमजन के हित में सकारात्मक कार्य कर रहे हैं. उनके इन्हीं कामों से प्रेरित होकर ही हमने 'आई लव योगी आदित्यनाथ' के पोस्टर व बैनर लगाए हैं.

भाजपा पार्षद ने लोगों से की अपील : लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि वह किसी भी प्रकार की अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचाना नहीं है. उन्होंने सभी लोगों से एकजुट होकर रहने की भी अपील की है. इस मामले में घाटमपुर थाना प्रभारी धनंजय पांडे ने बताया कि बैनर लगने की सूचना उन्हें मिली है, वह खुद मौके पर जाकर इसकी जांच करेंगे.


कानपुर-सागर हाईवे पर जो होर्डिंग लगाई गई है, उसमें एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की हाथ हिलाते हुए फोटो लगी है तो वही इसी होर्डिंग में घाटमपुर से अपना दल की विधायक की भी फोटो लगी हुई है. इसी फोटो में ऊपर की तरफ जहां 'आई लव योगी आदित्यनाथ' लिखा हुआ है तो वहीं बिठूर के विधायक, कानपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष, शिक्षक एमएलसी की भी तस्वीर लगी हुई है. बैनर के बीच में भाजपा पार्षद सत्यम चौहान की भी फोटो लगी हुई है.

मुरादाबाद में बिना बताए लगाया बैनर, पुलिस ने दबोचा : थाना पाकबड़ा क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में 'आई लव मोहम्मद' के बैनर को लेकर हड़कंप मच गया. जिसके बाद गांव के युवक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि सरबर आलम नाम के व्यक्ति ने गांव के एक व्यक्ति के घर के बाहर उसकी बिना जानकारी के बैनर लगा दिया. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि एक ही समुदाय के एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के घर पर बिना उसकी मर्ज़ी के एक पोस्टर लगाया था. शिकायत करने पर आरोपी की ओर से पीड़ित से गाली गलौज की गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है.

