कांगड़ा में मिला “आई लव पाकिस्तान” लिखा संदिग्ध गुब्बारा, पुलिस जांच में जुटी - SUSPICIOUS BALLOON FOUND IN SAKRI

कांगड़ा जिले के सकरी में एक खेत में आई लव पाकिस्तान लिखा संदिग्ध बैलून मिला. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 3:42 PM IST

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में एक संदिग्ध गुब्बारा मिलने से हड़कंप मच गया. देहरा पुलिस जिला के हरिपुर पुलिस थाना क्षेत्र की पंचायत सकरी में जब एक खेत से “I Love Pakistan” लिखा संदिग्ध गुब्बारा बरामद हुआ तो ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया.

खेत में मिला संदिग्ध गुब्बारा

जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी निर्मला देवी अपने खेतों में काम कर रही थीं. इस दौरान उन्हें खेत में एक गुब्बारा मिला, जिस पर “I Love Pakistan” लिखा हुआ था. मामला संदिग्ध लगने पर उन्होंने तुरंत इसकी सूचना थाना हरिपुर पुलिस को दी.

कांगड़ा में मिला “आई लव पाकिस्तान” लिखा संदिग्ध गुब्बारा
कांगड़ा में मिला “आई लव पाकिस्तान” लिखा संदिग्ध गुब्बारा (ETV Bharat)

पुलिस ने संभाली कमान

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरिपुर मनजीत सिंह मनकोटिया व एएसआई अनूप सिंह पुलिस टीम सहित मौके पर पहुंचे और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. इस दौरान मौके पर पंचायत उपप्रधान रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहे.

ग्रामीणों से अपील

पंचायत उपप्रधान रामस्वरूप शर्मा ने भी स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को भी इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत पंचायत प्रतिनिधियों या पुलिस विभाग को इसकी जानकारी दें.

कांगड़ा पुलिस पुलिस जांच में जुटी
कांगड़ा पुलिस पुलिस जांच में जुटी (ETV Bharat)

पुलिस ने मामले की जांच की शुरू

एएसआई अनूप सिंह ने बताया, "पुलिस ने संदिग्ध गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. आम जनता से भी अपील है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को दें. ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके. फिलहाल पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां भी इसे गंभीरता से देख रही हैं. फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया है".

