I Love Muhammad विवाद पर पर मंत्री संजय निषाद ने कहा, ऊर्दू-अरबी वाले जब अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं तो उनका इलाज जरूरी है

धर्म भी हो रहा राजनीति का शिकार: उन्होंने कहा कि उर्दू और अरबी पढ़ने वाले लोग जब अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि राजनीति कहां तक पहुंच गई है. कुछ उन्मादी लोग अल्लाह को भी अंग्रेजी में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार ऐसे लोगों का जमकर इलाज कर रही है.

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर जिले में सोमवार को पहुंचे कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने I Love Muhammad विवाद पर कड़ा बयान दिया.

धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर राजनीति: उन्होंने कहा कि भगवान और अल्लाह को राजनीति में घसीटना गलत है. उन्माद फैलाने वाले लोगों का इलाज सरकार कर रही है. धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है. भारत भारतीयों का है. त्योहार तलवार से नहीं, बल्कि संस्कारों से मनाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग माहौल खराब करेंगे, उन्हें सजा मिलेगी. कानून-व्यवस्था को बनाए रखना योगी सरकार की प्राथमिकता है.

अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने फतेहपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों में डर कम हो गया है. तीन-तीन तरह की रिपोर्ट पेश की जा रही हैं. सरकार ने नई समितियां हर 5 किलोमीटर पर बनाई गई हैं, जिससे माफिया पर रोक लगाई जा सके.

राजस्व अधिकारियों की माफियाओं से मिलीभगत: उन्होंने कहा कि कुछ राजस्व अधिकारियों की माफियाओं से मिलीभगत है. ऐसे अफसर गलत रिपोर्ट बनाते हैं. सभी टेंडर की जांच कराई जाएगी. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ग्राम सभा के लोगों को ही काम का मौका मिलेगा और बाहरी लोगों को रोका जाएगा. संजय निषाद ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी.

