ETV Bharat / state

I Love Muhammad विवाद पर पर मंत्री संजय निषाद ने कहा, ऊर्दू-अरबी वाले जब अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं तो उनका इलाज जरूरी है

सोमवार को कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद फतेहपुर पहुंचे. उन्होंने I Love Muhammad को लेकर सख्त बयान दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
कैबिनेट मंत्री संजय निषाद (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 10:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फतेहपुर: यूपी के फतेहपुर जिले में सोमवार को पहुंचे कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने I Love Muhammad विवाद पर कड़ा बयान दिया.

धर्म भी हो रहा राजनीति का शिकार: उन्होंने कहा कि उर्दू और अरबी पढ़ने वाले लोग जब अंग्रेजी पढ़ाने लगते हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि राजनीति कहां तक पहुंच गई है. कुछ उन्मादी लोग अल्लाह को भी अंग्रेजी में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी सरकार ऐसे लोगों का जमकर इलाज कर रही है.

निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद फतेहपुर पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat)

धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर राजनीति: उन्होंने कहा कि भगवान और अल्लाह को राजनीति में घसीटना गलत है. उन्माद फैलाने वाले लोगों का इलाज सरकार कर रही है. धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर राजनीति की जा रही है. भारत भारतीयों का है. त्योहार तलवार से नहीं, बल्कि संस्कारों से मनाए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग माहौल खराब करेंगे, उन्हें सजा मिलेगी. कानून-व्यवस्था को बनाए रखना योगी सरकार की प्राथमिकता है.

अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल: कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने फतेहपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों में डर कम हो गया है. तीन-तीन तरह की रिपोर्ट पेश की जा रही हैं. सरकार ने नई समितियां हर 5 किलोमीटर पर बनाई गई हैं, जिससे माफिया पर रोक लगाई जा सके.

राजस्व अधिकारियों की माफियाओं से मिलीभगत: उन्होंने कहा कि कुछ राजस्व अधिकारियों की माफियाओं से मिलीभगत है. ऐसे अफसर गलत रिपोर्ट बनाते हैं. सभी टेंडर की जांच कराई जाएगी. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ग्राम सभा के लोगों को ही काम का मौका मिलेगा और बाहरी लोगों को रोका जाएगा. संजय निषाद ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव निषाद पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी.

यह भी पढ़ें- यूपी ATS ने चार कट्टरपंथियों को किया गिरफ्तार; जिहाद से भारत में शरीयत कानून लागू करने की बना रहे थे योजना

For All Latest Updates

TAGGED:

2027 ASSEMBLY ELECTIONSSANJAY NISHAD ON BARIELLY VIOLENCENISHAD PARTY PRESIDENTI LOVE MUHAMMAD DISPUTEMINISTER SANJAY NISHAD IN FATEHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.