'आई लव मोहम्मद' पर विवाद; लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु बोले- पोस्टर लेकर निकलना बेअदबी, इससे नफरत बढ़ने का खतरा

लखनऊ : देशभर में इन दिनों 'आई लव मोहम्मद' सुर्खियों में है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसी की चर्चा है. उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद इस पर बहस छिड़ गई है. पुलिस ने इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज की है. मौलाना तौकीर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है. ईटीवी भारत से बातचीत में इस मुद्दे पर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी बात रखी.

लखनऊ के फिरंगी महल के मौलाना अबुल इरफान फरंगी महली ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद से सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति सड़कों पर पोस्टर लेकर नहीं निकलता है, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलता है. आई लव मोहम्मद को पोस्टर या नारे के रूप में पेश करना ठीक नहीं है. मोहब्बत दिखाने के बजाय अमल से होनी चाहिए.

मुस्लिम धर्म गुरुओं ने रखी अपनी बात. (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं, शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी हिंसक और राजनीतिक रंग लेने वाले प्रदर्शनों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि पैगंबर ने हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया. उनके नाम पर सड़क पर शोर-शराबा करना और पोस्टर लेकर उतरना न तो मोहब्बत बढ़ाता है न ही समाज में भाईचारा. बल्कि इससे दूरी और नफरत बढ़ने का खतरा है. राज्य और देश के लिए यह अच्छा नहीं है.