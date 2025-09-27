'आई लव मोहम्मद' पर विवाद; लखनऊ में मुस्लिम धर्मगुरु बोले- पोस्टर लेकर निकलना बेअदबी, इससे नफरत बढ़ने का खतरा
मौलाना अबुल इरफान फरंगी महली ने कहा- मोहम्मद से सच्चा प्यार करने वाला पोस्टर लेकर नहीं निकलता.
लखनऊ : देशभर में इन दिनों 'आई लव मोहम्मद' सुर्खियों में है. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसी की चर्चा है. उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए प्रदर्शन और लाठीचार्ज के बाद इस पर बहस छिड़ गई है. पुलिस ने इस मामले में 8 एफआईआर दर्ज की है. मौलाना तौकीर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है. ईटीवी भारत से बातचीत में इस मुद्दे पर कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी बात रखी.
लखनऊ के फिरंगी महल के मौलाना अबुल इरफान फरंगी महली ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद से सच्चा प्यार करने वाला व्यक्ति सड़कों पर पोस्टर लेकर नहीं निकलता है, बल्कि उनके बताए रास्ते पर चलता है. आई लव मोहम्मद को पोस्टर या नारे के रूप में पेश करना ठीक नहीं है. मोहब्बत दिखाने के बजाय अमल से होनी चाहिए.
वहीं, शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने भी हिंसक और राजनीतिक रंग लेने वाले प्रदर्शनों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि पैगंबर ने हमेशा अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया. उनके नाम पर सड़क पर शोर-शराबा करना और पोस्टर लेकर उतरना न तो मोहब्बत बढ़ाता है न ही समाज में भाईचारा. बल्कि इससे दूरी और नफरत बढ़ने का खतरा है. राज्य और देश के लिए यह अच्छा नहीं है.
बता दें कि 6 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर कानपुर में 'जुलूस-ए-मोहम्मदी' निकाला गया. इस जुलूस में बड़ी संख्या में लोग 'आई लव मोहम्मद' लिखे पोस्टर लेकर शामिल हुए थे. इतना ही नहीं, कई लोगों ने अपने घरों के बाहर भी 'आई लव मोहम्मद' लिखवाया. इसके बाद कानपुर पुलिस ने करीब 22 लोगों पर एफआईआर दर्ज की. यहीं से मामला तूल पकड़ने लगा और धीरे-धीरे पूरे प्रदेश और देशभर में चर्चाएं तेज हो गईं.
मामले ने और रफ्तार तब पकड़ी जब जुमे की नमाज के बाद बरेली में मौलाना तौकीर राजा की अगुवाई में धरना-प्रदर्शन हुआ. उनके बयान के बाद बड़ी संख्या में युवा सड़क पर उतर आए. हालात बिगड़ते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त बयान देते हुए कहा कि जो लोग दंगा करवाना चाहेंगे, उन्हें इसकी ऐसी सजा दी जाएगी कि उनकी पीढ़ियां भी याद रखेंगी.
