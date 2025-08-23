ETV Bharat / state

“मुझे तूफानों से जूझने की आदत है...मैं डरने वाली नहीं”, दिल्ली CM ने स्टूडेंट्स से साझा किए कॉलेज लाइफ के दिन - DELHI CHIEF MINISTER REKHA GUPTA

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम रेखा ने की शिरकत, छात्रों को दिया निडरता का संदेश.

श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने साझा किए विचार
श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के समारोह में सीएम रेखा गुप्ता ने साझा किए विचार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 23, 2025 at 5:19 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) के 99वें वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने न केवल विद्यार्थियों को संबोधित किया बल्कि अपने जीवन का एक प्रेरणादायक प्रसंग भी साझा किया.

सीएम ने छात्रों से की पुरानी यादें साझा : रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष रहते हुए एक प्रदर्शन के दौरान उनके साथ गंभीर हादसा हुआ था. मोरिस नगर चौक पर पुतला दहन कार्यक्रम में गलती से मिट्टी के तेल की जगह पेट्रोल इस्तेमाल हो गया और अचानक आग भड़क उठी. इस दुर्घटना में चेहरा झुलस गया और उन्हें डेढ़ महीने तक असहनीय दर्द सहना पड़ा. बावजूद इसके उन्होंने हार नहीं मानी और डटकर हर चुनौती का सामना किया.

सीएम रेखा गुप्ता ने स्टूडेंट्स से साझा किए प्रेरक प्रसंग. (ETV Bharat)

“मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है”: उस प्रसंग को याद करते हुए उन्होंने कहा “मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है”. मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट्स को संदेश देते हुए जोर दिया कि जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन सच्ची सफलता उसी की होती है जो हार मानकर पीछे नहीं हटता. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद उनकी सबसे बड़ी शक्ति है और वह किसी भी “असुरी शक्ति” से डरने वाली नहीं.

सीएम रेखा ने छात्रों को दिया निडरता का संदेश (ETV Bharat)

यह घटना ऐसे समय में याद की गई जब बीते बुधवार को उनके कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने उन पर हमला कर दिया था, बावजूद इसके वह लगातार कार्यक्रमों में शामिल होती रहीं. यही उनका जज़्बा और अदम्य साहस है, जो स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा है

दिल्ली की जिम्मेदारी हम सबकी: समारोह में मुख्यमंत्री ने शिक्षा और विकास पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी शहर की तरक्की केवल सरकार के प्रयासों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसमें वहां के रहने वाले लोग,फैकल्टी, स्टूडेंट्स और हर व्यक्ति को जिम्मेदारी निभानी होती है. रेखा गुप्ता ने साफ कहा कि दिल्ली, देश की राजधानी होते हुए भी कई मामलों में पीछे रह गई है. चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या शहर के सौंदर्य एवं संयोजन की, बदलाव तभी आएगा जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे.

दिल्ली को बनाना है देश-दुनिया का केंद्र: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली केवल राजनीति का केंद्र नहीं, बल्कि इतिहास, गौरव और संस्कृति की भी धरोहर है. राजधानी की पहचान को और उजागर करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि इच्छा है कि जब भी कोई विदेशी या देश का व्यक्ति भारत आए तो उसकी पहली पसंद दिल्ली बने. इसके लिए दिल्ली को एक एजुकेशनल हब के रूप में विकसित करना होगा. यहां पहले से ही विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय और कॉलेज मौजूद हैं. अब उन्हें और बेहतर बनाकर दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करना होगा.

स्वदेशी और युवा शक्ति पर विश्वास: मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “स्वदेशी” संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी असली ताकत है. उन्होंने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि देश का भविष्य उनसे जुड़ा है. युवा केवल रोजगार के लिए नहीं, बल्कि समाज और देश को नई दिशा देने के लिए भी जिम्मेदार हैं. हमें ऐसी इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी पर जोर देना होगा जिनमें प्रदूषण का कोई स्थान न हो. उन्होंने कहा की देश का भविष्या हमारे विद्यार्थियों और अध्यापकों में समाई हुई है.





