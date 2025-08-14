हजारीबागः जिले में एक घायल लकड़बग्घा का रेस्क्यू किया गया है. हजारीबाग के इचाक गांव के पास एक घायल लकड़बग्घा ग्रामीणों ने देखा था. लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी. सूचना मिलने पर वन विभाग ने रेस्क्यू कर वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन रेस्क्यू टीम को लकड़बग्घा सौंप दिया. रेस्क्यू टीम के सदस्यों ने लकड़बग्घा का इलाज कर जंगल में छोड़ दिया.

दरअसल, 15 दिन पहले लकड़बग्घा किसी कारणवश घायल हो गया था. उसका जबड़ा टूटा हुआ था और जीभ भी जल चुका था. जिस कारण वह खाना नहीं खा पा रहा था. इस संबंध में रेस्क्यूअर देव प्रताप सिंह ने बताया कि बहुत ही मेहनत के साथ और निस्वार्थ भाव से जंगली जानवरों की सेवा करते हैं और इसी का परिणाम है कि घायल जानवर स्वस्थ भी हो जाते हैं.

जानकारी देते रेस्क्यूअर और डीएफओ. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीएफओ ने की पुष्टि

हजारीबाग वन विभाग में पदस्थापित डीएफओ मौन प्रकाश भी बताते हैं कि सड़क दुर्घटना में लकड़बग्घा घायल हो गया था. उसको रेस्क्यू कर इलाज किया गया. उन्होंने कहा कि जानवर जंगल के इंजीनियर होते हैं, जो जंगल की रक्षा भी करते हैं . वाइल्डलाइफ साइकिल के ये अंग हैं. अगर किसी को जानवर घायल अवस्था में दिखे तो वन विभाग को सूचना दें. वन विभाग जानवर का रेस्क्यू कर इलाज करेगा.

