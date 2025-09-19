ETV Bharat / state

कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में पलटी हाइड्रा मशीन, मजदूर की गई जान

झालावाड़: कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ, जब भारी सामान शिफ्ट कर रही हाइड्रा मशीन के नीचे दबने से एक श्रमिक की मौत हो गई. साथी श्रमिक गंभीर रूप से घायल मजदूर को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. श्रमिक के परिजनों को सूचना दी. उनके आने पर पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जाएगी.

थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के एक्सईन आरके पाडलिया ने बताया कि प्लांट में भारी सामानों की हाइड्रो मशीन से शिफ्ट किया जा रहा था कि मशीन का संतुलन बिगड़ गया. मशीन पलट गई. इससे मशीन के समीप खड़ा श्रमिक बिहार के मोतीहारी जिले का रहने वाला संजय चपेट में आ गया. हादसे में उसकी मौत हो गई. श्रमिक यहां एक साल से पेटी कॉन्ट्रेक्टर के पास काम कर रहा था.

इसे भी पढ़ें: इलाज के दौरान श्रमिक की मौत, धरने पर बैठे परिजन