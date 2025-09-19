कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में पलटी हाइड्रा मशीन, मजदूर की गई जान
कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में शुक्रवार को हाइड्रा मशीन पलटने से श्रमिक की मौत हो गई.
Published : September 19, 2025 at 11:40 AM IST
झालावाड़: कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में शुक्रवार को बड़ा हादसा हुआ, जब भारी सामान शिफ्ट कर रही हाइड्रा मशीन के नीचे दबने से एक श्रमिक की मौत हो गई. साथी श्रमिक गंभीर रूप से घायल मजदूर को जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. श्रमिक के परिजनों को सूचना दी. उनके आने पर पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जाएगी.
थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के एक्सईन आरके पाडलिया ने बताया कि प्लांट में भारी सामानों की हाइड्रो मशीन से शिफ्ट किया जा रहा था कि मशीन का संतुलन बिगड़ गया. मशीन पलट गई. इससे मशीन के समीप खड़ा श्रमिक बिहार के मोतीहारी जिले का रहने वाला संजय चपेट में आ गया. हादसे में उसकी मौत हो गई. श्रमिक यहां एक साल से पेटी कॉन्ट्रेक्टर के पास काम कर रहा था.
इसे भी पढ़ें: इलाज के दौरान श्रमिक की मौत, धरने पर बैठे परिजन
पहले भी कई हादसे: एक्सईन पाडलिया ने बताया कि हादसे के बाद निजी ठेका कंपनी के अधिकारी भी आए. परिजनों के आने पर कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि थर्मल पावर प्लांट में पहले भी हादसों में कई मजदूरों की मौत हो चुकी है. यहां पेटी कांटेक्ट पर लगे ठेकेदारों के पास अन्य राज्यों के श्रमिक भी कार्य करते हैं. जिले में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600-600 मेगावाट की दो यूनिट लगी है. इससे प्रदेश में करीब 1200 मेगावाट बिजली पैदा होती है.
इसे भी पढ़ें: मेज नदी में समाई कार: देर रात तीन घंटे चला रेस्क्यू, कार में फंसी निकली लाश तो गूंजीं चीखें