हैदराबाद से दरभंगा जा रही थी IndiGo की फ्लाइट, गया में करानी पड़ी लैंडिंग

हैदराबाद से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट की अचानक गया एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई है. पढ़ें पूरी खबर..

Hyderabad to Darbhanga IndiGo
गया में इंडिगो विमान की लैंडिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2025 at 8:55 PM IST

3 Min Read
गया जी: सोमवार को गया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर दरभंगा जाने वाली इंडिगो के विमान की 'इमरजेंसी' लैंडिंग हुई है. बताया जा रहा है कि खराब मौसम के कारण गयाजी में लेंडिंग कराई गई. जिस विमान की लैंडिंग हुई है, वह इंडिगो की 6E537 विमान है.

क्यों हुई गया में लैंडिंग?: गया एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले ही सभी व्यवस्था कर ली गई थी. हालांकि गया एयरपोर्ट के अधिकारियों का कहना है कि यह एक नॉर्मल प्रक्रिया थी, जिसके तहत यहां लैंडिंग हुई है. मौसम साफ होने के बाद विमान अपने स्थान के लिए रवाना हो चुका है.

Gaya airport
गया एयरपोर्ट (ETV Bharat)

हैदराबाद से दरभंगा जा रहा था विमान: बताया जा रहा है कि हैदराबाद से दरभंगा आ रही इंडिगो की फ्लाइट सोमवार को अचानक गया जी एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दी गई, यह विमान दरभंगा में दोपहर 2:20 पर लैंडिंग करने वाली थी लेकिन निर्धारित समय पर यह विमान दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिंग नहीं कर सका.

यात्रियों में मचा हड़कंप: इस विमान को सीधे गयाजी एयरपोर्ट पर उतारा गया. अचानक गया जी में विमान को उतारे जाने के कारण विमान में बैठे यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया. पहले तो उनको लगा कि विमान में किसी तकनीकी कारण की वजह से यहां उतारा गया है. हालांकि बाद में विमान के कर्मचारियों ने यात्रियों को सूचना दी के मौसम खराब होने के कारण गया जी में लैंडिंग हुई है.

मौसम खराब होने की वजह से लैंडिंग: एयरपोर्ट अथॉरिटी के संयुक्त महाप्रबंधक अवधेश कुमार ने बताया कि दरभंगा का मौसम खराब था. इस वजह से इंडिगो के विमान का रूट डायवर्ट किया गया था. यहां गयाजी में विमान को सुरक्षित लैंडिंग जरूरी औपचारिकताओं के साथ कराई गई थी. इस में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और लैंडिंग के सभी कार्य पहले से पूरे थे. किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, लगभग 1:30 घंटे तक विमान गयाजी एयरपोर्ट पर रुका रहा.

"ये एक नोर्मल प्रक्रिया है. सभी विमान को ऐसी आपात स्थिति के लिए पहले से अपने नजदीकी दो एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए सुरक्षित करना होता है ताकि जिस स्थान के लिए विमान ने उड़ान भरा है. अगर वहां किसी तरह तकनीकी खराबी हो या मौसम की खराबी हो तो उसकी जगह पर दूसरे स्थान पर लैंडिंग हो सके, उसी के तहत गया एयरपोर्ट पर लैंडिंग हुई थी."- अवधेश कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक, एयरपोर्ट अथॉरिटी

दरभंगा पहुंच चुका है विमान: अवधेश कुमार ने बताया कि मौसम साफ होने के बाद तमाम औपचारिकताओं के बाद शाम में फिर से विमान ने दरभंगा के लिए उड़ान भरी. वहां सूचना के अनुसार सुरक्षित लैंडिंग हो चुकी है. उन्होंने बताया कि यहां विमान ईंधन भरने के बाद उड़ान हुई है. जितनी देर विमान गयाजी में रुका रहा, उतनी देर तक सभी यात्री विमान में ही बैठे रहे.

HYDERABAD TO DARBHANGA INDIGOINDIGOगया में इंडिगो विमान की लैंडिंगBIHAR NEWSGAYA AIRPORT

