हैदराबाद हॉर्स रेस क्लब के घोड़े जबलपुर में किस साजिश से छुपाए? सस्पेंस बरकार - HYDERABAD HORSE IN JABALPUR

हैदराबाद हॉर्स रेस क्लब के घोड़े जबलपुर में ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 24, 2025 at 12:55 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 1:04 PM IST 4 Min Read

जबलपुर : जो घोड़े रेस कोर्स में दौड़ लगाकर अरबों रुपये इधर से उधर करने की क्षमता रखते हैं. इन्हीं घोड़ों के साथ इतना गंदा सलूक रेस कोर्स का कारोबार करने वाले करते हैं कि लगता है इनकी सारी इंसानियत मर चुकी है. जब तक ये घोड़े रेस में भागते हैं तो इनकी राजा बाबू की तरह सेवा की जाती है लेकिन यही घोड़े जब जब दौड़ने के काबिल नहीं रहते तो उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है. जबलपुर में ऐसे 57 घोड़े हैदराबाद से चोरी-छुपे लाए गए. इनमें से 10 की मौत हो गई. इस मामले की जांच अब होने लगी है. असल सवाल ये है कि इन घोड़ों को चुपके से जबलपुर क्यों लाया गया. क्या यहां भी होर्स रेस शुरू करने की तैयारी थी? क्या ये घोड़े रेस के लायक नहीं बचे? या फिर हैदराबाद रेस कोर्स से घोड़ों को छुपाने के लिए इधर से उधर किया गया? हैदराबाद के रेस कर्स पर घोड़ों की रेस गौरतलब है कि ऑनलाइन गेमिंग कई तरीके से होती है. सट्टा खेलने वाले लोग हार और जीत पर दांव लगाते हैं. जीतने वाले को पैसा मिलता है हारने वाला पैसा गंवा देता है लेकिन जो इस खेल को आयोजित करता है, उसे भी मोटी रकम मिलती है. इसी फॉर्मेट पर कई खेल खेले जा रहे हैं. जबलपुर की सिमरन इस्सर ने बताया "वह एक एनिमल लवर हैं और उनको हैदराबाद की एक एक्टिविस्ट लावण्या शेखावत से जानकारी मिली थी कि हैदराबाद में एक रेस कोर्स में 154 घोड़े हैं. घोड़ों की रेस लगती है. ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म पर सट्टा लगाया जाता है. यह ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म फिलीपींस में बहुत ज्यादा प्रचलित है." जबलपुर में घोड़ों की मौत का मामला हाई कोर्ट पहुंचा (ETV BHARAT) हैदराबाद से 57 घोड़ों को लाया गया जबलपुर

