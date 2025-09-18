ETV Bharat / state

महिला के लिवर से निकाली हाइडैटिड सिस्ट; रामसागर मिश्रा अस्पताल में की गई जटिल सर्जरी, डाॅक्टरों ने दिया नया जीवन

रामसागर मिश्रा अस्पताल में की गई जटिल सर्जरी. ( Photo credit: Surgeon Dr. Ajit Singh )

Published : September 18, 2025 at 11:38 PM IST

लखनऊ : राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय में एक चौंकाने वाला केस आया. एक महिला के लिवर से संक्रमित हाइडैटिड सिस्ट निकाला गया है, जोकि परजीवी संक्रमण से होता है. यह जानवरों के लार्वा से होता है. इस सर्जरी को अस्पताल के सर्जन डॉ. अजीत सिंह एवं उनकी टीम ने किया. जिसमें एक लिवर में मौजूद तीन बड़ी सिस्ट निकालकर महिला मरीज को नया जीवन दिया.



डॉक्टरों का कहना है कि समय से सर्जरी न होने के कारण यह सिस्ट फटने की स्थिति में पहुंच चुके थे लेकिन, अब सर्जरी के बाद महिला स्वास्थ्य है और जल्द ही उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा.

अस्पताल के सर्जन डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि सीतापुर की रहने वाली महिला (37) मरीज को बीते कई दिनों से पेट दर्द, जी मिचलाना जैसे समस्याओं की शिकायत थी. वह सीतापुर में कई डॉक्टरों को दिखा चुकी थी. लेकिन, इलाज होने के बावजूद मरीज को कुछ खास आराम नहीं मिला. जिसके बाद वह सोमवार को महिला ओपीडी में आई थी. उन्होंने बताया कि मरीज को परामर्श देने के बाद उसकी कुछ जरूरी जांचें भी कराई गईं. जिसके बाद महिला के लिवर में सिस्ट होने की पुष्टि हुई. बीमारी की मंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने परिवार के लोगों को महिला के सर्जरी करने की आवश्यकता बताई. जिसके बाद जिसके बाद एनेस्थेटिक डॉ. उमाशंकर लाल एवं डॉ. सुमित कुमार महाराज से सर्जरी की चर्चा की गयी और सर्जरी प्लान की गई. इस समय पूरी टीम के आपसी सहयोग से सफल सर्जरी हो चुकी है.





