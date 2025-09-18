महिला के लिवर से निकाली हाइडैटिड सिस्ट; रामसागर मिश्रा अस्पताल में की गई जटिल सर्जरी, डाॅक्टरों ने दिया नया जीवन
डॉक्टरों का कहना है कि महिला स्वास्थ्य है, जल्द ही डिस्चार्ज कर दिया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 11:38 PM IST
लखनऊ : राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय में एक चौंकाने वाला केस आया. एक महिला के लिवर से संक्रमित हाइडैटिड सिस्ट निकाला गया है, जोकि परजीवी संक्रमण से होता है. यह जानवरों के लार्वा से होता है. इस सर्जरी को अस्पताल के सर्जन डॉ. अजीत सिंह एवं उनकी टीम ने किया. जिसमें एक लिवर में मौजूद तीन बड़ी सिस्ट निकालकर महिला मरीज को नया जीवन दिया.
डॉक्टरों का कहना है कि समय से सर्जरी न होने के कारण यह सिस्ट फटने की स्थिति में पहुंच चुके थे लेकिन, अब सर्जरी के बाद महिला स्वास्थ्य है और जल्द ही उसे अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा.
अस्पताल के सर्जन डॉ. अजीत सिंह ने बताया कि सीतापुर की रहने वाली महिला (37) मरीज को बीते कई दिनों से पेट दर्द, जी मिचलाना जैसे समस्याओं की शिकायत थी. वह सीतापुर में कई डॉक्टरों को दिखा चुकी थी. लेकिन, इलाज होने के बावजूद मरीज को कुछ खास आराम नहीं मिला. जिसके बाद वह सोमवार को महिला ओपीडी में आई थी.
उन्होंने बताया कि मरीज को परामर्श देने के बाद उसकी कुछ जरूरी जांचें भी कराई गईं. जिसके बाद महिला के लिवर में सिस्ट होने की पुष्टि हुई. बीमारी की मंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने परिवार के लोगों को महिला के सर्जरी करने की आवश्यकता बताई. जिसके बाद जिसके बाद एनेस्थेटिक डॉ. उमाशंकर लाल एवं डॉ. सुमित कुमार महाराज से सर्जरी की चर्चा की गयी और सर्जरी प्लान की गई. इस समय पूरी टीम के आपसी सहयोग से सफल सर्जरी हो चुकी है.
डॉ. अजीत ने बताया कि यह सिस्ट शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है. लेकिन, यह करीब 60 से 70 प्रतिशत लिवर को प्रभावित करता है. इसके साथ ही इससे मरीज के 20 से 30 प्रतिशत फेफड़े भी प्रभावित हो सकते हैं. यह सिस्ट शरीर में फट सकता है, जो जीवन के लिए घातक हो सकता है. यह एनाफिलेक्टिक शॉक का कारण भी बन सकता है.
राम सागर मिश्रा संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. वीके शर्मा ने बताया कि चिकित्सालय में कार्यरत सर्जन एवं एनेस्थेटिस्टों ने मिलकर जटिल ऑपरेशन को सफलता से किया है. अच्छी बात यह है कि मरीज सर्जरी के बाद अब ठीक है.
जानें हाइडैटिड सिस्ट के बारे में : हाइडैटिड सिस्ट एक प्रकार से हाइडैटिड डिजीज या एकीनोकॉकस इंफेक्शन के कारण होता है. यह एक पैरासाइटिक संक्रमण है जोकि एकीनोकॉकस ग्रैनुलोसस नाम के टेपवर्म के लार्वा से पैदा होता है. इसमें एक तरल पदार्थ भरा होता है जोकि शरीर के अंदर बनता है. यह सबसे अधिक लिवर और फेफड़े में बनता है. यह सिस्ट धीरे-धीरे बढ़ता है और अंदर के अंगों को प्रभावित कर सकता है. यह तब होता है जब कोई व्यक्ति अनजाने में टेपवर्म के अंडे को गलती से निगल लेता है. टेपवर्म के अंडे में यह संक्रमण जानवरों के मल के जरिए जा सकता है. जब कोई भी इंसान गलती से इस अंडे को निगल लेता है तो वह शरीर में जाकर लार्वा में बदल जाता है और फिर सिस्ट का रूप ले लेता है.
यह हैं लक्षण : मरीज के अंदर जब यह सिस्ट पैदा होता है तो शुरूआत में इसमें किसी प्रकार के खास लक्षण नहीं नजर आते हैं. लेकिन, जैसे-जैसे सिस्ट बड़ी होती है, उस मरीज के दर्द, सूजन या संबंधित अंगों के कार्य में बाधा आ सकती है. ऐसे ही अगर मरीज के लिवर में यह सिस्ट बनती है तो उसके पेट के दाहिने हिस्से में दर्द हो सकता है. फेफड़ों में हो तो खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या होती है.
यह भी पढ़ें : केजीएमयू के डॉक्टरों ने जोड़ा कटा पैर; 7 घंटे तक हुई सर्जरी, हार्वेस्टर चढ़ने से अलग हो गया था