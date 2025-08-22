झालावाड़: जिले के जावर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के रिश्तों को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोलूखेड़ी मेवातियान गांव में पत्नी पर पति की हत्या करने का आरोप लगा है. आरोप है कि आरोपी पत्नी ने खाट पर सोए हुए शराबी पति के पहले हाथ-पैर बांध दिए और इसके बाद उसका दुपट्टे से गला घोंट मौत के घाट उतार दिया. जावर थाना प्रभारी धनराज गुर्जर ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है.

जावर थाना प्रभारी धनराज गुर्जर ने बताया कि कोलूखेड़ी मेवातियों गांव में हरकचंद लोधा का शव घर में खाट पर पड़ा होने की सूचना मिली थी. जावर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और मनोहर थाना अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. इससे पहले मौके पर मृतक हरकचंद के हाथ और दोनों पैर खाट से रस्सी से बंधे हुए थे. वहीं खाट के पास उसकी पत्नी राखी बाई बैठकर रो रही थी.

मृतक की पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज (ETV Bharat Jhalwar)

थाना प्रभारी ने बताया कि हरकचंद के भाई ने पुलिस को एक शिकायत पत्र पेश किया है जिसमें उसने बताया कि हरकचंद तथा उसकी पत्नी राखी के बीच अक्सर पारिवारिक झगड़े हुआ करते थे. कल शाम को भी हरकचंद व उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इस दौरान मृतक के भाई ने आशंका जताई कि हरकचन्द की पत्नी राखी बाई ने उसके हाथ-पैर खाट से बांध दुपट्टे से गला घोंट उसकी हत्या की है. धनराज गुर्जर ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत के बाद उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.