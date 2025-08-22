ETV Bharat / state

खाट से बंधा मिला पति का शव, मृतक के भाई ने लगाया हत्या का आरोप, पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज - MURDER CASE IN JHALAWAR

झालावाड़ के जवार थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

​District Superintendent of Police Office
​जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Jhalwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read

झालावाड़: जिले के जावर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के रिश्तों को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोलूखेड़ी मेवातियान गांव में पत्नी पर पति की हत्या करने का आरोप लगा है. आरोप है कि आरोपी पत्नी ने खाट पर सोए हुए शराबी पति के पहले हाथ-पैर बांध दिए और इसके बाद उसका दुपट्टे से गला घोंट मौत के घाट उतार दिया. जावर थाना प्रभारी धनराज गुर्जर ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है.

जावर थाना प्रभारी धनराज गुर्जर ने बताया कि कोलूखेड़ी मेवातियों गांव में हरकचंद लोधा का शव घर में खाट पर पड़ा होने की सूचना मिली थी. जावर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और मनोहर थाना अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. इससे पहले मौके पर मृतक हरकचंद के हाथ और दोनों पैर खाट से रस्सी से बंधे हुए थे. वहीं खाट के पास उसकी पत्नी राखी बाई बैठकर रो रही थी.

मृतक की पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज (ETV Bharat Jhalwar)

पढ़ें: Jaipur Crime News : पत्नी के साथ सो रहे पति का सुबह कमरे में मिला था शव, 2 महीने बाद पुलिस मुख्यालय के दखल पर दर्ज हुआ मामला - Jaipur Crime news

थाना प्रभारी ने बताया कि हरकचंद के भाई ने पुलिस को एक शिकायत पत्र पेश किया है जिसमें उसने बताया कि हरकचंद तथा उसकी पत्नी राखी के बीच अक्सर पारिवारिक झगड़े हुआ करते थे. कल शाम को भी हरकचंद व उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इस दौरान मृतक के भाई ने आशंका जताई कि हरकचन्द की पत्नी राखी बाई ने उसके हाथ-पैर खाट से बांध दुपट्टे से गला घोंट उसकी हत्या की है. धनराज गुर्जर ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत के बाद उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

झालावाड़: जिले के जावर थाना क्षेत्र में पति-पत्नी के रिश्तों को तार-तार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. कोलूखेड़ी मेवातियान गांव में पत्नी पर पति की हत्या करने का आरोप लगा है. आरोप है कि आरोपी पत्नी ने खाट पर सोए हुए शराबी पति के पहले हाथ-पैर बांध दिए और इसके बाद उसका दुपट्टे से गला घोंट मौत के घाट उतार दिया. जावर थाना प्रभारी धनराज गुर्जर ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत पर आरोपी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले में अनुसंधान जारी है.

जावर थाना प्रभारी धनराज गुर्जर ने बताया कि कोलूखेड़ी मेवातियों गांव में हरकचंद लोधा का शव घर में खाट पर पड़ा होने की सूचना मिली थी. जावर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच मृतक के शव को अपने कब्जे में लिया और मनोहर थाना अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. इससे पहले मौके पर मृतक हरकचंद के हाथ और दोनों पैर खाट से रस्सी से बंधे हुए थे. वहीं खाट के पास उसकी पत्नी राखी बाई बैठकर रो रही थी.

मृतक की पत्नी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज (ETV Bharat Jhalwar)

पढ़ें: Jaipur Crime News : पत्नी के साथ सो रहे पति का सुबह कमरे में मिला था शव, 2 महीने बाद पुलिस मुख्यालय के दखल पर दर्ज हुआ मामला - Jaipur Crime news

थाना प्रभारी ने बताया कि हरकचंद के भाई ने पुलिस को एक शिकायत पत्र पेश किया है जिसमें उसने बताया कि हरकचंद तथा उसकी पत्नी राखी के बीच अक्सर पारिवारिक झगड़े हुआ करते थे. कल शाम को भी हरकचंद व उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इस दौरान मृतक के भाई ने आशंका जताई कि हरकचन्द की पत्नी राखी बाई ने उसके हाथ-पैर खाट से बांध दुपट्टे से गला घोंट उसकी हत्या की है. धनराज गुर्जर ने बताया कि मृतक के भाई की शिकायत के बाद उसकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMAN KILLED HUSBAND IN JHALAWARALLEGATIONS OF MURDER ON WIFEDEAD BODY FOUND TIED ON COTपत्नी के खिलाफ मामला दर्जMURDER CASE IN JHALAWAR

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

6,6,6,6,6,6,6,6..., एशिया कप से पहले भारतीय बल्लेबाज ने मचाई तबाही, देखें तूफानी शतक का धमाकेदार वीडियो

वृंदावन के गेस्ट हाउस में मिला पंजाब की युवती का शव; 5 दिन पहले ही आई थी रहने, संचालक हिरासत में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.