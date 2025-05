ETV Bharat / state

वीडियो शूट करते हुए दंपती ने पी लिया जहरीला पदार्थ; एसडीएम और चेयरमैन पर लगाए गंभीर आरोप, सीएम योगी से मांगा इंसाफ - HUSBAND WIFE CONSUME POISON

इसरार अहमद ने अपनी पत्नी मिराज के साथ सुसाइड का वीडियो शूट किया ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 29, 2025 at 10:13 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 10:24 PM IST 2 Min Read

पीलीभीत: पीलीभीत के बरखेड़ा में रहने वाले दंपती ने जान देने की कोशिश की. जहरीला पदार्थ खाने के कारण दोनों की हालत बिगड़ गई. उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहरीला पदार्थ पीने से पहले दंपती ने वीडियो शूट किया. इसमें उन्होंने एसडीएम, चेयरमैन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए. बरखेड़ा कस्बे के रहने वाले इसरार अहमद मीडिया कर्मचारी हैं. बीते दिनों बरखेड़ा थाना पुलिस ने ठेकेदार मोइन की शिकायत पर इसरार के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा पंजीकृत किया था. इसरार अहमद और उसकी पत्नी मिराज (Video Credit- ETV Bharat) इसके बाद पुलिस लगातार इसरार को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी. इसरार का कहना था कि उन्होंने नगर पंचायत द्वारा कराए जा रहे मानक विहीन कार्य के लिए आवाज उठाई थी.इसके बाद अधिकारियों और नगर पंचायत के चेयरमैन की मिली भगत से ठेकेदार ने उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया.

मुकदमा दर्ज होने के बाद इसरार अपनी पत्नी मिराज के साथ फरार चल रहे थे. इस दौरान बरखेड़ा पुलिस लगातार इसरार को पकड़ने के लिए उनके घर पर दबिश दे रही थी और परिजनों को परेशान कर रही थी. अस्पताल में भर्ती इसरार अहमद की पत्नी (Photo Credit- ETV Bharat) परेशान होकर इसरार अहमद ने अपनी पत्नी मिराज के साथ सुसाइड का वीडियो बनाने के लिए जहरीला पदार्थ पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की. वीडियो में इसरार ने बीसलपुर एसडीएम नागेंद्र पांडे, नगर पंचायत बरखेड़ा के अध्यक्ष श्याम बिहारी भोजवाल पर गंभीर आरोप लगाए. अस्पताल में भर्ती इसरार अहमद (Photo Credit- ETV Bharat) जहरीला पदार्थ पाने के बाद जहानाबाद थाना क्षेत्र में दंपती की हालत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया.जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. मामले की जांच शुरू हो गयी है. अस्पताल पहुंच पुलिस अधिकारी (Photo Credit- ETV Bharat) वीडियो में इसरार ने कहा कि उसकी और उसकी पत्नी की मौत के जिम्मेदार SDM, चेयरमैन, ठेकेदार और बरखेड़ा पुलिस होंगे. इसरार ने सीएम योगी से इन लोगों को फांसी की सजा देने की मांग की. ये भी पढ़ें- नेपाल-भारत के बीच शादी क्यों बनी मुसीबत, दूल्हा-दुल्हन के क्यों छूट रहे पसीने, जानिए



