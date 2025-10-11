ETV Bharat / state

करवा चौथ की रात में हुआ था विवाद, अगले दिन फिरोजाबाद में मिली पति-पत्नी की लाश

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में पति पत्नी ने करवा चौथ के अगले दिन आत्महत्या कर ली. मटसेना इंस्पेक्टर विमलेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर करवा चौथ के दिन विवाद हुआ था. पति की लाश रेल की पटरी पर मिली है. वहीं पत्नी की लाश घर के अंदर एक कमरे में पायी गई.

रेलवे ट्रैक पर प्रमोद की लाश मिली: मटसेना इंस्पेक्टर विमलेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि प्रमोद और निशा की शादी दो साल पहले हुई थी. पुलिस ने दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं. सुसाइड का मामला शनिवार को सामने आया. मटसेना थाना क्षेत्र में गांव दौकेली के पास रेलवे ट्रैक पर प्रमोद की लाश मिली थी. वह गांव नगला श्रोती का रहने वाला था.

कमरे में मिली पत्नी निशा की लाश: सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जब परिजन प्रमोद के सुसाइड के बाद घर पहुंचे, तो उनको पता लगा कि प्रमोद की पत्नी निशा ने भी आत्महत्या कर ली है. उसकी लाश कमरे में मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूछताछ की.