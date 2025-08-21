नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में पत्नी ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है. पत्नी का आरोप है कि उसका पति जबरदस्ती जिम में 3-3 घंटों तक वर्कआउट करने का दबाव बनाता है. पत्नी वर्कआउट न करने पर खाना नहीं देता है. पति की ख्वाहिश है कि पत्नी बॉलीवुड एक्ट्रेस नूरा फतेह की तरह दिखे. पत्नी का आरोप है कि पति की बात ना मानने पर शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है. पीड़िता की तहरीर पर महिला थाने में पति, ससुर, सास और ननद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला की शादी मार्च 2025 में मेरठ के रहने वाले युवक से हुई थी. युवक सरकारी स्कूल में फिजिकल ट्रेनर है. पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले पति के साथ समय नहीं व्यतीत करने देते हैं और ना ही घर से बाहर जाने देते हैं. सास घर के कामों में उलझा कर हमेशा परेशान करती है.

गाजियाबाद में पति और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (ETV Bharat)

पीड़िता का कहना है, "मेरी शारीरिक बनावट को लेकर ताने दिए जाते हैं. पति दूसरी लड़कियों में भी बहुत रुचि रखते हैं. पति ने मुझसे कहा है कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्योंकि उसे नोरा फतेही जैसी बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती थी. पति और ससुराल वाले 3 घंटे प्रतिदिन व्यायाम करने का अनावश्यक दबाव बनाते थे. यदि किसी दिन 3 घंटे व्यायाम नहीं कर पाती तो मुझे खाना नहीं दिया जाता था. मेरे पति और ससुर मुझे रात में अपने कमरे का दरवाजा बंद नहीं करने देते थे."

"महिला थाना पर एक महिला द्वारा शिकायत दी गई थी कि शादी के बाद से पति और ससुराल वालों द्वारा विभिन्न प्रकार से परेशान किया जाता था. महिला के पति फिजिकल ट्रेनर हैं. महिला शिकायतकर्ता द्वारा कहा गया है कि उनके ऊपर वर्कआउट करने का पति द्वारा दबाव बनाया जाता था. शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत में कहा गया है की पति नूरा फ़तेही की तरह बनाना चाहते हैं. पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है."- सलोनी अग्रवाल, एसीपी महिला थाना

महिला ने अपने पति पर दूसरी लड़कियों से सोशल मीडिया पर चैटिंग करने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने बताया, "एक दिन मैंने पति को दूसरी लड़की से चैट करते हुए देखाा. जब पति से इस बारे में पूछा तो मेरी पिटाई कर दी गई. मैं बहुत डर गई थी जिस कारण मैंने किसी को नहीं बताया. ननद का ससुराल पास होने के चलते अक्सर मेरी ससुराल में रहती है और मेरी सास और पति को भड़काती है. पति और ससुराल वाले जमीन, गहने और नगदी की मांग करते हैं."

ससुराल वालों पर पीड़िता ने गर्भपात करवाने कभी आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है, "मुझे गर्भावस्था का पता चला तो काफी खुशी हुई. सास को इस बारे में बताया लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया. पति ने मुझे एक गोली लाकर दी और उसे खाने की मुझ पर दबाव बनाया. पति ने कहा कि जब मैं तुम्हें ही स्वीकार नहीं किया है तो तुम्हारे बच्चे को कैसे स्वीकार करूंगा."

18 जून 2025 को पीड़िता के परिवार वाले उसे ससुराल से मायके ले आए. पीड़िता का आरोप है, "ससुराल वालों द्वारा वीडियो कॉल कर गालियां दी गई और तलाक देने की धमकी दी गई. ससुराल वालों द्वारा लगातार दी जा रही प्रताड़नाओं के चलते तबीयत खराब हो गई. 9 जुलाई को असहनीय दर्द और उल्टी होने लगी और चक्कर खाकर गिर गई. परिवार वालों ने नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टर के अनुसार गर्भाशय का मुंह खुल चुका था, जिस कारण अत्यधिक रक्त रिसाव हो रहा था. पिता द्वारा ससुराल वालों को सूचित किया गया लेकिन उन्होंने कोई खबर नहीं ली."

बता दें कि 26 जुलाई 2025 को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ ससुराल वापस गई. पीड़िता का आरोप है, "ससुराल जाने के बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. लेकिन ससुराल वालों ने घर में आने और रहने देने से साफ मना कर दिया. इसके बाद पिता अपने घर वापस लेकर आ गए."

