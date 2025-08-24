ETV Bharat / state

लव मैरिज का खूनी अंत; झगड़े के बाद पति ने चाकू से पत्नी का गला रेता, फिर कर ली आत्महत्या - MAN SLITS WIFE THROAT SAMBHAL

एएसपी अनुकृति शर्मा ने कहा, करन ने सपना के गले पर चाकू से हमला किया और फिर खुदकुशी कर ली. जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
पति ने चाकू से पत्नी का गला रेता फिर किया सुसाइड (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read

संभल: यूपी के संभल जिले के बहजोई थाना इलाके के मुराव टोला मोहल्ले में शादी के महज चार महीने बाद रविवार सुबह पति ने पहले पत्नी के गले पर धारदार हथियार से वार किया. इसके बाद कमरा बंद करके सुसाइड कर लिया.

चार महीने पहले मंदिर में हुई थी शादी: करन मौर्य (26 वर्ष) मूल रूप से बहजोई के दिलगौरा गांव का रहने वाला था. चार महीने पहले उसने इस्लामनगर की रहने वाली सपना जाटव से मंदिर में प्रेम विवाह किया था. रविवार सुबह करीब 8 बजे करन का छोटा भाई निहाल रोज की तरह घर पहुंचा. मुख्य गेट अंदर से बंद था. उसने आवाज लगाई, तो भीतर से सपना की चीख सुनाई दी.

कमरे के अंदर मिली करन की लाश: निहाल ने पड़ोस की एक बच्ची को दीवार फंदाकर अंदर भेजा. जब दरवाजा खुला, तो कमरे में करन मौर्य की लाश मिली और बरामदे में सपना जाटव लहूलुहान हालत में कराह रही थी. सपना के गले पर चाकू से वार किया गया था. किसी तरह हिम्मत करके वह कमरे से बाहर निकली और उसने मायके के लोगों को कॉल की.

दोनों की लव मैरिज से खुश नहीं थे परिवार के लोग: इसके बाद सपना ई-रिक्शे से इस्लामनगर चौराहे तक पहुंची, लेकिन वहीं बेहोश होकर गिर गई. परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए. वहां हालत नाजुक देखकर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. ASP अनुकृति शर्मा ने बताया कि करन और सपना की लव मैरिज से परिवार के लोग खुश नहीं थे.

पति-पत्नी के बीच हुआ था झगड़ा: पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. इसके बाद करन ने पत्नी सपना के गले पर चाकू से हमला किया और फिर खुदकुशी कर ली. करन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

