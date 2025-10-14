ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पारिवारिक विवाद ने लिया खौफनाक रूप, पत्नी को गोली मारने के बाद पति फरार

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में मंगलवार को दर्दनाक वारदात सामने आया. दरअसल, पति ने गुस्से में आकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के वक्त दंपति की 11 साल की बेटी दूसरे कमरे में मौजूद थी. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया, मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है.

मिली जानकारी के अनुसार,आरोपी विकास अपनी पत्नी रूबी के साथ रह रहे थे. दोनों के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते झगड़े होते रहते थे. परिवारवालों ने दोनों के बीच अनबन को खत्म करने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच अनबन लगातार बढ़ती चली गई. इस बीच दोनों में बहस हुई, जिसके बाद पति ने पत्नी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.