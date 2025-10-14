ETV Bharat / state

गाजियाबाद में पारिवारिक विवाद ने लिया खौफनाक रूप, पत्नी को गोली मारने के बाद पति फरार

वारदात के समय उनकी 11 वर्षीय बेटी दूसरे कमरे में थी. परिवार ने दोनों के बीच अनबन खत्म करने का भी प्रयास किया था.

पति ने पत्नी को मारी गोली
पति ने पत्नी को मारी गोली (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 14, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में मंगलवार को दर्दनाक वारदात सामने आया. दरअसल, पति ने गुस्से में आकर पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के वक्त दंपति की 11 साल की बेटी दूसरे कमरे में मौजूद थी. घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया, मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है.

मिली जानकारी के अनुसार,आरोपी विकास अपनी पत्नी रूबी के साथ रह रहे थे. दोनों के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसके चलते झगड़े होते रहते थे. परिवारवालों ने दोनों के बीच अनबन को खत्म करने का काफी प्रयास किया, लेकिन दोनों के बीच अनबन लगातार बढ़ती चली गई. इस बीच दोनों में बहस हुई, जिसके बाद पति ने पत्नी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया. पड़ोसियों ने पुलिस को मामले की सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

उपासना पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त, नन्दग्राम (ETV Bharat)

14 अक्टूबर को थाना नन्दग्राम पर सूचना प्राप्त हुई कि राजनगर एक्सटेंशन के अजनारा इन्टीग्रिटी अपार्टमेंट में विकास सहरावत द्वारा अपनी पत्नी को गोली मार दी गई है. मौके पर तत्काल थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा पंहुचकर महिला को अस्पताल लेकर जाया गया जहां उनको मृत घोषित कर दिया गया. पति-पत्नी में पारिवारिक विवाद था और उनका आपस में झगड़ा हुआ था. प्रकरण में परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा. मौके से अभियुक्त फरार है. प्रकरण में अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है. - उपासना पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त, नन्दग्राम

पहले भी सामने आए मामले: गाजियाबाद में रिश्तों के कत्ल का यह पहला मामला नहीं है. करीब एक महीने पहले ऐसे तीन मामले सामने आ चुके हैं. हाल ही में गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी थी. इससे पहले साहिबाबाद में भी पत्नी द्वारा पति की हत्या करने का मामला सामने आ चुका है. इस तरह की घटनाएं समाज के उन टूटते रिश्तों की तस्वीर पेश कर रही है, जहां संवाद की जगह अब उससे और हिंसा ने ले ली है.

