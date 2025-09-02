ETV Bharat / state

लखीमपुर में पत्नी का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा पति, बोला- मौत का जिम्मेदार कौन? 19 दिन से इलाज के लिए भटक रहा था - LAKHIMPUR NEWS

महिला डेढ़ माह की प्रेग्नेंट थी. खेत गिरवी रखकर निजी अस्पताल में कराया था भर्ती. गलत ऑपरेशन से गुर्दे हो गए थे खराब.

डीएम ऑफिस में सीएमओ को पीड़ित ने सुनाया दर्द.
डीएम ऑफिस में सीएमओ को पीड़ित ने सुनाया दर्द. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 11:21 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 11:59 PM IST

3 Min Read

लखीमपुर खीरी : जिले में एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने डेढ़ माह की प्रेग्नेंट महिला की जान ले ली. आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हुई. मंगलवार को पति मृत पत्नी का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा. अधिकारियों को इस बात की भनक लगी तो अफरा-तफरी मच गई. पति ने अधिकारियों से कहा- 19 दिन से पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल-अस्पताल भटक रहा था. इलाज नहीं मिला. पत्नी की मौत का जिम्मेदार कौन होगा.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता डीएम ऑफिस पहुंचे और परिजनों को जिला महिला अस्पताल ले गए. यहां सीएमएस डॉ. अमित गुप्ता ने महिला को मृत घोषित कर दिया. मामला खीरी थाना क्षेत्र के नकहा गांव का है.

पत्नी को बयान दर्द कराने के लिए डीएम ऑफिस ला रहा था पति. (Video Credit; ETV Bharat)

14 अगस्त को बिगड़ी थी तबीयत : पीड़ित मिलन ने बताया, पत्नी पीतांबरी को 14 अगस्त को पेट में अचानक दर्द हुआ. गांव के कस्बे में डॉक्टर को दिखाया. जांच में सामने आया कि पीतांबरी डेढ़ माह की गर्भवती है. डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी. 15 अगस्त को जिला महिला अस्पताल लाया, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश के कारण इलाज नहीं हुआ.

हालत बिगड़ने पर लखनऊ रेफर किया : मिलन ने बताया, पीतांबरी का दर्द बढ़ता जा रहा था. इस पर पत्नी को रामापुर स्थित निजी बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया. डॉक्टर आशीष कुमार ने 23,500 रुपये जमा करने के बाद 15 अगस्त की शाम ऑपरेशन किया. 16 अगस्त की रात पीतांबरी की हालत बिगड़ गई. डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया.

खेत गिरवी रखकर केजीएमयू में कराया भर्ती : मिलन ने बताया, लखनऊ के देवम अस्पताल में पत्नी को भर्ती कराया. यहां करीब 32,000 रुपये और लिए गए, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ. पैसे खत्म होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. इसके बाद अपना पांच बीघा खेत गिरवी रखकर 19 अगस्त को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पत्नी को भर्ती कराया.

डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही : मिलन ने बताया, डॉक्टरों ने कहा कि गलत ऑपरेशन और गलत इलाज के कारण महिला के गुर्दे खराब हो गए हैं और शरीर में खून की भारी कमी है. डॉक्टरों ने कम से कम 8 यूनिट खून और फिर से ऑपरेशन की जरूरत बताई. लेकिन पैसे नहीं होने के कारण पत्नी को डिस्चार्ज कराकर घर ले आया.

डीएम ऑफिर लाते समय हुई मौत : आज मंगलवार को गांव के युवक की कार से पत्नी को गंभीर अवस्था में कलेक्ट्रेट लेकर जा रहा था, ताकि डीएम से शिकायत कर सकूं. लेकिन सौजन्या चौक के पास ही पीतांबरी ने दम तोड़ दिया.

सीएमओ ने दिए जांच के आदेश : सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि महिला का इलाज चार अस्पतालों में हुआ है. पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अस्पताल और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में डॉक्टर और इंजीनियर को नौकरी देगा आउटसोर्स सेवा निगम, तीन साल के लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी

लखीमपुर खीरी : जिले में एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने डेढ़ माह की प्रेग्नेंट महिला की जान ले ली. आरोप है कि गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हुई. मंगलवार को पति मृत पत्नी का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा. अधिकारियों को इस बात की भनक लगी तो अफरा-तफरी मच गई. पति ने अधिकारियों से कहा- 19 दिन से पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल-अस्पताल भटक रहा था. इलाज नहीं मिला. पत्नी की मौत का जिम्मेदार कौन होगा.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संतोष गुप्ता डीएम ऑफिस पहुंचे और परिजनों को जिला महिला अस्पताल ले गए. यहां सीएमएस डॉ. अमित गुप्ता ने महिला को मृत घोषित कर दिया. मामला खीरी थाना क्षेत्र के नकहा गांव का है.

पत्नी को बयान दर्द कराने के लिए डीएम ऑफिस ला रहा था पति. (Video Credit; ETV Bharat)

14 अगस्त को बिगड़ी थी तबीयत : पीड़ित मिलन ने बताया, पत्नी पीतांबरी को 14 अगस्त को पेट में अचानक दर्द हुआ. गांव के कस्बे में डॉक्टर को दिखाया. जांच में सामने आया कि पीतांबरी डेढ़ माह की गर्भवती है. डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी. 15 अगस्त को जिला महिला अस्पताल लाया, लेकिन राष्ट्रीय अवकाश के कारण इलाज नहीं हुआ.

हालत बिगड़ने पर लखनऊ रेफर किया : मिलन ने बताया, पीतांबरी का दर्द बढ़ता जा रहा था. इस पर पत्नी को रामापुर स्थित निजी बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया. डॉक्टर आशीष कुमार ने 23,500 रुपये जमा करने के बाद 15 अगस्त की शाम ऑपरेशन किया. 16 अगस्त की रात पीतांबरी की हालत बिगड़ गई. डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया.

खेत गिरवी रखकर केजीएमयू में कराया भर्ती : मिलन ने बताया, लखनऊ के देवम अस्पताल में पत्नी को भर्ती कराया. यहां करीब 32,000 रुपये और लिए गए, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ. पैसे खत्म होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया. इसके बाद अपना पांच बीघा खेत गिरवी रखकर 19 अगस्त को लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पत्नी को भर्ती कराया.

डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही : मिलन ने बताया, डॉक्टरों ने कहा कि गलत ऑपरेशन और गलत इलाज के कारण महिला के गुर्दे खराब हो गए हैं और शरीर में खून की भारी कमी है. डॉक्टरों ने कम से कम 8 यूनिट खून और फिर से ऑपरेशन की जरूरत बताई. लेकिन पैसे नहीं होने के कारण पत्नी को डिस्चार्ज कराकर घर ले आया.

डीएम ऑफिर लाते समय हुई मौत : आज मंगलवार को गांव के युवक की कार से पत्नी को गंभीर अवस्था में कलेक्ट्रेट लेकर जा रहा था, ताकि डीएम से शिकायत कर सकूं. लेकिन सौजन्या चौक के पास ही पीतांबरी ने दम तोड़ दिया.

सीएमओ ने दिए जांच के आदेश : सीएमओ डॉ. संतोष गुप्ता ने बताया कि महिला का इलाज चार अस्पतालों में हुआ है. पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं. पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी अस्पताल और डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी में डॉक्टर और इंजीनियर को नौकरी देगा आउटसोर्स सेवा निगम, तीन साल के लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी

Last Updated : September 2, 2025 at 11:59 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LAKHIMPUR NEWSWIFE DEAD BODYLAKHIMPUR DM OFFICEपत्नी का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचाLAKHIMPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.