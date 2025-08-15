आगरा: जिले के बमरौली कटारा थाना क्षेत्र स्थित गांव महल बादशाही में बुधवार रात महिला ने प्रेम संबंध में बाधक बने ससुर की अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी. बुजुर्ग की गला घोंटकर हत्या की गई और दोनों फरार हो गए. गुरुवार सुबह बाजरे के खेत में शव मिला तो गांव में सनसनी फैल गई. पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, उसके प्रेमी को भी गुरुवार रात हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

डीसीपी सिटी पश्चिमी जोन अली अब्बास ने बताया कि एत्मादपुर थाना क्षेत्र के गांव अगवार निवासी मुन्नी देवी ने अपने पति राजवीर सिंह (70) की पहचान की. मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि बहू बबली ने गांव महल बादशाही निवासी प्रेम सिंह की मदद से पति राजवीर सिंह की हत्या की है. बबली ने कॉल करके पति राजवीर सिंह को बुधवार शाम बुलाया था. तब वह खाना खा रहे थे. इसके बाद घर से चले आए. मगर, लौटे नहीं. हम सब उनकी तलाश में लगे थे.

प्रेम संबंध में बाधा बनने पर मार डाला: मुन्नी देवी का आरोप है, कि जेल से बाहर आने पर बबली अपनी दोनों बेटियों को अपने साथ ले आई. अभी बबली और उसकी बेटियां दिगनेर में रह रही हैं. पति राजवीर सिंह उससे यह कह रहे थे, कि पौत्रियों को अपने साथ न रखे. उन्हें हमारे पास छोड दे. हम उन्हें पालेंगे. मगर, बबली इसको लेकर तैयार नहीं थी. बबली और उसके प्रेमी प्रेम सिंह इसी वजह से राजवीर सिंह से रंजिश रखते थे. उन्हें बात करने के लिए बुलाया और मार डाला.

डीएसपी अली अब्बास ने बताया कि मुन्नी देवी की तहरीर पर बबली और उसके प्रेमी प्रेम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. बबली को दबोच लिया है. पूछताछ में पता चला कि बबली जब जेल में थी. तब जेल में बंद एक महिला से दोस्ती थी. उस महिला ने ही प्रेम सिंह से मुलाकात कराई थी.

बबली की कोई जमानत नहीं करा रहा था. इस पर प्रेम सिंह ने बबली के सामने शर्त रखी कि जमानत करा देगा. मगर, मेरे साथ पत्नी बनकर रहना होगा. प्रेम सिंह ने ही बबली की जमानत कराई थी. प्रेम सिंह पहले दुष्कर्म और इसके बाद एक हत्या के मामले में जेल जा चुका है. गुरुवार देर रात मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपी प्रेम सिंह को गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है.

पहले प्रेमी से कराई थी पति की हत्या: मुन्नी देवी ने पुलिस को बताया कि 2019 में बेटा हरिओम की हत्या हुई थी. हरिओम की हत्या उसकी पत्नी बबली ने पहले प्रेमी कमल उर्फ करन निवासी दहतोरा के साथ की थी. हरिओम दोनों के प्रेम संबंध में बाधा बन गया था. इस पर बबली और कमल ने हरिओम की हत्या की और शव संदूक में बंद करके जवाहर पुल से यमुना में फेंक दिया था.

पुलिस ने बबली को जेल भेज दिया. सवा पांच साल तक जेल में रही. अभी 11 महीने पहले ही जेल से बाहर आई है. जेल में उसकी दोस्ती अब गांव महल बादशाही निवासी प्रेम सिंह से हो गई. दोनों साथ रहने लगे थे.

यह भी पढ़ें: एमपी गजब है! ग्वालियर GRP ने आगरा के GRP सिपाहियों को बंधक बनाया; ₹20 हजार वसूले, मांग इतने रुपए