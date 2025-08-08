सोनीपत: गनौर के बादशाही रोड निवासी 28 वर्षीय फर्नीचर कारीगर शाहनवाज की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्याकांड के पीछे शाहनवाज की पत्नी मैफरीन और उसके प्रेमी तसव्वुर का हाथ है. दोनों ने कोड वर्ड के जरिए पूरी साजिश रची और खुरगान रोड पर वारदात को अंजाम दिया.

फर्नीचर कारीगर की हत्या: शुरुआती जानकारी में सामने आया कि शाहनवाज अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के कैराना से 1.25 लाख रुपये का हार लेकर शामली के इस्सापुर खुरगान गांव जा रहा था. रास्ते में बदमाशों ने उसका रास्ता रोका और लूट की कोशिश की. शाहनवाज ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसका गला चाकू से रेत दिया और बाइक व हार लूटकर फरार हो गए.

कोड वर्ड से रची गई हत्या की साजिश: पुलिस जांच में सामने आया कि फर्नीचर कारीगर शाहनवाज की हत्या उसकी पत्नी मैफरीन और उसके प्रेमी तसव्वुर ने पूरी प्लानिंग से की. इसके लिए उन्होंने कोड वर्ड भी तैयार किए. पूरे प्लान के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया. घर से निकलते ही पत्नी ने प्रेमी को फोन कॉल कर पति की लोकेशन के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी थी. लोकेशन देने के लिए दोनों ने पहले ही कोड वर्ड तैयार किए थे.

फर्नीचर कारीगर शाहनवाज की हत्या मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. (Etv Bharat)

शामली एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि दोनों ने लोकेशन के लिए कोड वर्ड तैयार किए थे. कोड वर्ड में 'मंजिल आने वाली है', 'पुल पार करो', 'बस थोड़ा इंतजार करो' जैसे कोड वर्ड तैयार किए गए थे.

क्या था कोड वर्ड का मतलब? मंजिल आने वाली का अर्थ था कि खुरगान रोड आने वाला है, क्योंकि खुरगान रोड पर हत्या करने की प्लानिंग थी. बस थोड़ा इंतजार करो यानी बाइक खुरगान रोड पर पहुंचने वाली है. पुल पार करो, यानी हमारी बाइक के पीछे-पीछे रहो. कोड वर्ड के माध्यम से आरोपी ही शाहनवाज के पीछे लगे थे और खुरगान रोड पर पहुंचते ही वारदात को अंजाम दे दिया.

शाहनवाज ने पत्नी को प्रेमी से बात करते पकड़ा: एसपी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि तीन दिन पहले ही शाहनवाज ने पत्नी को प्रेमी से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था. जिसके बाद उसकी पिटाई की थी. मामले की जानकारी मैफरीन ने अपने प्रेमी को दी थी. प्रेमी ने उसी समय शाहनवाज की हत्या की प्लानिंग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर तैयार कर ली थी. मैफरीन से कहा गया था कि वो पति की लोकेशन देती रहेगी. उन्हें बस पति का काम तमाम करना है.

रोने और बेहोश होने का ड्रामा करती रही पत्नी: पुलिस के अनुसार, अस्पताल में मैफरीन बार-बार रोते हुए बेहोश होने का नाटक कर रही थी, जिस पर पुलिस को शक हो गया था. पुलिस ने उससे बयान लेने चाहे, तो वो होश में नहीं आने की बात कहते हुए बयान देने से बच रही थी. पति की हत्या के बाद भी आरोपी महिला लगातार रोने का ड्रामा कर रही थी. पुलिस ने आरोपी तसव्वुर और आरोपी महिला की कॉल डिटेल निकलवाई, तो पता चला कि रात और दिन के समय पिछले 6 महीने से अलग-अलग समय में दोनों की फोन पर बातें हो रहीं थीं.

आरोपी तसव्वुर बागपत के सरूरपुर कलां गांव के ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है. पकड़े गए दोनों आरोपी विवाहित हैं. आरोपियों ने शाहनवाज को गोली भी मारी, मगर सामने खड़ी होने के बावजूद तहरीर में पत्नी ने सिर्फ चाकू से हत्या का जिक्र किया.

कॉल डिटेल ने खोली पोल: महिला की कॉल डिटेल से भी इस हत्याकांड में अहम खुलासे हुए हैं. महिला लगातार प्रेमी से फोन पर संपर्क में थी. बृहस्पतिवार को भी प्रेमी से कई बार बात हुई. कैराना और आसपास क्षेत्र के दस से अधिक सीसीटीवी खंगाले गए. जिसमें बाइक सवार आरोपी कैद हो गए. बाइक का नंबर मिलने के बाद पुलिस ने आरोपियों को धर-दबोचा.

दोनों आरोपी गिरफ्तार: शामली के एसपी रामसेवक गौतम ने बताया कि आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है. बाकी की तलाश जारी है. आरोपियों ने जिस चाकू और तमंचे से गोली मारकर शाहनवाज की हत्या की है. उन्हें वो कहां से लाए थे. इसकी जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि गढ़ी दौलत के किसी युवक ने हथियार आरोपियों को उपलब्ध कराए थे.

