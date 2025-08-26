गिरिडीह: घरेलू विवाद में एक युवक ने अपनी पत्नी का गला रेत डाला. घटना मुफ्फसिल थाना इलाके के जोगीटांड 7 नंबर की हैं. घटना के बाद महिला को अस्पताल लाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. वहीं, पत्नी पर हमला करने के बाद फरार हुए पति को मुफ्फसिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हैं. घटना सोमवार देर शाम की हैं. मृतक महिला की पहचान कंचन देवी और आरोपी पति की पहचान गोपी दास के रूप में हुई हैं.

जानकारी देते परिजन और स्थानीय प्रतिनिधि (Etv Bharat)

लापता थी महिला, थाना में हुआ था समझौता

घटना को लेकर महिला की सास किरण देवी ने बताया कि घरेलू विवाद में उसकी बहू कंचन अपने बच्चों के साथ घर से निकल गई थी. सोमवार को थाना में कंचन को लाया गया फिर वह गोपी के साथ थाना गई और फैसला करने के बाद बहू व बेटे को लेकर वापस घर लौट रही थी. वह आगे-आगे थी. जबकि बहू और बेटा पीछे-पीछे.

इस बीच पता चला कि उसकी बहू का गला रेत दिया गया है. इधर, स्थानीय प्रतिनिधि नुरुल ने बताया कि कंचन और गोपी ने प्रेम विवाह किया था. पिछले कुछ दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था. कंचन बच्चों के साथ कुछ दिनों पूर्व घर से निकल गई थी. मुफ्फसिल पुलिस ने कंचन को ढूंढा फिर सोमवार को समझौता हुआ. इसके बाद कंचन को लेकर गोपी वापस घर जा रहा था. इस दौरान रास्ते में उसने धारदार हथियार से अपनी पत्नी का गला रेत दिया.

कंचन और गोपी अपने परिवार के साथ घरेलू विवाद को लेकर थाने आए थे. दोनों के बीच समझौता हुआ और सभी घर चले गए. इसी बीच, गोपी ने अपनी पत्नी का गला रेत दिया और फरार हो गया. गोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है. वहीं, महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई.- श्याम किशोर महतो, थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर, मुफ्फसिल

