पहले लिखा सुसाइड नोट फिर पत्नी को मारा और खुद का किया खात्मा! जानें, क्या है माजरा - HUSBAND KILLED WIFE

जमशेदपुर में पत्नी की हत्या कर पति ने आत्महत्या कर ली. पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है.

Husband murder wife and then committed suicide in Jamshedpur
परसुडीह थाना परिसर (Etv Bharat)
Published : August 14, 2025 at 3:10 PM IST

जमशेदपुरः लौहनगरी जमशेदपुर के परसुडीह थाना क्षेत्र में हत्या और आत्महत्या का मामला सामने आया है. एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और खुद आत्महत्या कर ली है. पुलिस को घटनास्थल पति द्वारा लिखित सुसाइडल नोट बरामद हुआ है. परसुडीह थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है परिवार वालों से भी जानकारी ली जा रही है.

परसुडीह थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना घटी है. यहां रहने वाला पति (36 वर्ष) ने अपनी 34 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी है. पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने सुंदरनगर थाना क्षेत्र में आत्महत्या कर ली है. रेलवे ट्रैक के पास से पति का शव बरामद किया गया है.

जानकारी देते परसुडीह थाना प्रभारी (ETV Bharat)

महिला के परिजन जब घर पर फोन कर रहे थे तो कोई जवाब नहीं मिलने पर उनके परिजन घर पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और पाया कि कमरे में महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई है और उनके शरीर पर चाकू से प्रहार के कई निशान थे. इधर सुंदरनगर थाना क्षेत्र के नांदुप रेलवे लाइन से पति का शव पुलिस ने बरामद किया है. परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, चार वर्ष पहले इन दोनों का विवाह हुआ था. इसके बाद पति-पत्नी परसुडीह इलाके में रह रहे थे.

पुलिस की जांच में घटनास्थल से कई साक्ष्य मिले हैं, जिसमें वारदात में इस्तेमाल चाकू और हथौड़े जैसे औजार बरामद हुए हैं. वहीं पुलिस को एक मोबाइल फोन मिला है. जिसमें पति ने अपने व्हाट्सऐप स्टेटस और एक सुसाइड नोट के जरिए यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग में लिप्त पाया और गुस्से में बीवी की हत्या कर दी.

इस मामले मे परसुडीह थाना प्रभारी अविनाश कुमार ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट और मोबाइल द्वारा व्हाट्सऐप स्टेट्स पर घटना की पुष्टि की. फिलहाल पुलिस हर पहलू पर गहन जांच कर रही है और परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है.

