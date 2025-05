ETV Bharat / state

गया में बहन की मदद करना पड़ा भारी, पति ने गला दबाकर उतारा मौत के घाट - HUSBAND MURDERED WIFE

पति ने पत्नी की हत्या ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 23, 2025 at 12:16 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 12:42 PM IST 2 Min Read

गया: बांकेबाजार थाना क्षेत्र के जूरी नावाडीह गांव में एक महिला की उसके ही पति ने गला दबाकर हत्या कर दी है. महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी बहन की मदद के लिए 10 हजार रुपए दिए थे. इसी को लेकर पति के साथ उसका विवाद हुआ, जिससे पति ने उसकी हत्या कर दी. 6 वर्षीय बेटे के सामने मां की हत्या: मृतक महिला की पहचान सुशीला देवी उम्र 35 साल के रूप में हुई है. ये घटना 6 वर्षीय बेटे के सामने घटी है. 6 वर्षीय बेटे ने घर के लोगों से कहा कि पापा ने मम्मी को मार डाला. ये सुनकर घर में सनसनी फैल गई. घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. हमेशा मारपीट करता था आरोपी पति: घर और आसपास के लोग बताते हैं कि आरोपी पति विनय चंद्रवंशी अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ आए दिन मारपीट करता था. हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है. ''सुशीला की सास का 12-13 दिन पहले ही निधन हो गया था. मंगलवार को ब्रह्मोज था. ब्रह्मोज में ही उसकी बड़ी बहन आई हुई थी, तभी सुशीला देवी ने अपनी बड़ी बहन को अपने पास रखे 10 हजार रुपए दे दिए. बड़ी बहन को सुशीला ने मदद के तौर पर रुपए दिए थे''. ग्रामीण

