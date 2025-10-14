15 लाख रुपये की बीमा राशि के लिए पति ने की थी पत्नी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार
हजारीबाग में हत्या के एक सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है.
हजारीबाग: जिले में एक दिल दहलाने वाली घटना हुई है. लालची पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है. पति ने बड़े ही निर्दयता से पत्नी को पहले हेलमेट से मारा और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
15 लाख की बीमा राशि के लिए पत्नी की हत्या
मामले की पुष्टि करते हुए बरही एसडीपीओ विमल कुमार ने बताया कि 15 लाख रुपये के बीमा लाभ पाने के लिए आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या की है. आरोपी पति मुकेश कुमार मेहता ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी की हत्या की है. पुलिस को दिए बयान में आरोपी ने बताया कि उसने पूरी घटना को अंजाम देने के लिए पहले सड़क दुर्घटना का बहाना बनाया. सुनसान रास्ते पर अपनी पत्नी को हेलमेट से मारा. जब वह बेहोश हो गई तो गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके पीछे का एकमात्र उद्देश्य 15 लाख रुपये के बीमा का लाभ लेना था.
दो अक्टूबर को हुई थी घटना
बरही एसडीपीओ विमल कुमार ने बताया कि 2 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि पदमा से भद्रकाली जाने वाले रास्ते में एक दंपति सड़क पर बेहोश पड़े हैं. जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को उठाकर अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया. मृतका ग्राम बरही के दोनई कला गांव निवासी थी. वहीं घायल मुकेश मेहता बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल शिफ्ट हो गया.
मायका पक्ष के आवेदन पर हुई कार्रवाई
घटना के तीन दिनों के बाद नव विवाहित समवंती कुमारी के मायके वालों ने पुलिस को आवेदन देकर हत्या की आशंका जाहिर की. आवेदन में उल्लेख किया गया कि मृतका के शरीर में किसी पर भी तरह के चोट के निशान नहीं मिले थे. साथ ही घायल मुकेश कुमार मेहता के बदन पर भी कोई चोट के निशान नहीं थे. मोटरसाइकिल में भी किसी तरह की खरोंच नहीं आई थी.
आरोपी ने स्वीकार किया अपराध
आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की. जब आरोपी मुकेश कुमार मेहता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया. आरोपी पति ने बताया कि तीन माह पहले उसने 15 लाख रुपये का एलआईसी बीमा अपनी पत्नी के नाम पर कराया था. जिसका लाभ लेने के लिए उसने योजनाबद्ध तरीके से पत्नी की हत्या कर दी.
