गिरिडीह: जिले में एक शक्की पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली है. यह दिल दहला देने वाली घटना गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 7 नंबर योगीटांड़ इलाके में हुई है. गिरिडीह पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. इसकी पुष्टि गिरिडीह के एसडीपीओ जीतवाहन उरांव ने की है.

उस्तरे से पत्नी की गला काटकर हत्या की

एसडीपीओ ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 7 नंबर योगीटांड़ इलाके में एक शख्स ने अपनी पत्नी की उस्तरे से काटकर हत्या कर दी थी. घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया था. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर घटना का उद्भेदन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते गिरिडीह के एसडीपीओ जीतवाहन उरांव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गोपी और कंचन ने किया था प्रेम विवाह

पुलिस के अनुसार गोपी दास और कंचन ने प्रेम विवाह किया था. लेकिन पति-पत्नी के बीच बेहतर संबंध नहीं थे. पति पत्नी पर शक करता था. इसी शक के कारण पति ने अपनी पत्नी की जान ले ली. एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी गोपी दास ने अपनी पत्नी की हत्या धारदार उस्तरे से कर दी. मंगलवार की शाम को हत्याकांड को अंजाम दिया गया.

जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो की टीम ने चंद घंटे में आरोपी गोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त खून से सने उस्तरे को भी बरामद कर लिया है. इसके अलावा जिस कपड़े को पहनकर गोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया वह कपड़ा भी बरामद किया गया है.

अवैध संबंध के शक में हत्या

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है. गोपी ने पुलिस को बताया है कि 2015 में उसकी मुलाकात कंचन से हुई थी और दोनों में प्यार हो गया. तीन वर्ष प्रेम प्रसंग चलने के बाद 2018 में उन्होंने शादी रचा ली. शादी के बाद दोनों के दो बच्चे भी हुए और परिवार हंसी खुशी रह रहे थे.

जनवरी 2025 में गोपी काम करने के लिए बेंगलुरु चला गया. बेंगलुरु में वह काम के दौरान घायल हो गया तो वापस गिरिडीह आ गया और घर में रहने लगा. यहां उसने अपनी पत्नी को किसी और से बात करते हुए पकड़ा तो काफी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी. आरोपी ने बताया कि उसकी पत्नी कंचन फेसबुक पर भी किसी से बात करती थी. इससे परिवार की बदनामी हो रही थी.

बहस के बाद घर से भाग गई थी कंचन

पुलिस की पूछताछ में गोपी ने बताया कि इसी बात को लेकर 18 अगस्त को कंचन से कहासुनी हो गई थी. जिसके बाद वह 19 अगस्त को घर से भाग गई थी. इस संबंध में उसने 21 अगस्त को थाने में उसकी गुमशुदगी का सनहा भी दर्ज कराया था.

योजनाबद्ध तरीके से दिया हत्याकांड को अंजाम

गोपी का कहना था कि उसे शक हुआ कि कंचन दूसरे के साथ भाग गई है. इस बात से उसे काफी गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब कंचन को जिंदा नहीं छोड़ेगा. ऐसे में उसने योजना बनायी और चंदौरी रोड से उस्तरा खरीदा. जिसे योगीटांड़ सामुदायिक भवन के पास पुलिया के नीचे छिपाकर रख दिया था.

मंगलवार को थाना में समझौता के बाद गोपी अपनी पत्नी कंचन को लेकर निकला. 25 अगस्त को उसकी पत्नी कंचन वापस लौट आयी. उसने कहा कि वह मौसी के घर गई थी, लेकिन गोपी को पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ. ऐसे में उसने कंचन की हत्या करने का मन बना लिया. फिर कंचन और पूरे परिवार को लेकर वह मुफस्सिल थाना गया. थाना जाने के दौरान ही उसने उस्तरा सामुदायिक भवन योगीटांड़ के समीप पुल के नीचे छिपा दिया.

थाना में समझाने के बाद सभी वापस घर आने लगे तो गोपी ने परिवार के अन्य सदस्यों को आगे जाने को कहा और पत्नी को सामुदायिक भवन के पास रोककर बातचीत करने लगा. यहीं मौका देखकर उसने उस्तरे से कंचन के गला और पेट पर वार कर दिया. जिससे कंचन की मौत हो गई.

झाड़ियों में छिपा था गोपी

इधर, मंगलवार की इस घटना की जानकारी मिलते ही गिरिडीह एसपी डॉ. बिमल कुमार ने एसडीपीओ जीतवाहन उरांव के नेतृत्व में टीम गठित की. टीम में मुफस्सिल थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो के अलावा अवर निरीक्षक प्रिनन, विवेक कुमार माधुरी, रामबचन राम, सहायक अवर निरीक्षक चंदन तिवारी, राधेश्याम झा के अलावा आदित्य कुमार और सुनील कुमार को शामिल थे. टीम ने छापेमारी की और झाड़ियों में छिपे गोपी को गिरफ्तार कर लिया.

ये भी पढ़ें-

गिरिडीह में पति ने की पत्नी की गला रेतकर हत्या, थाने में समझौता के बाद दोनों साथ में लौट रहे थे घर

दुमका में डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा, दामाद ने ही की थी सास-ससुर की हत्या

पुलिस जवान की पत्थर से कूचकर हत्या, देवघर में डयूटी के बाद से था लापता!

प्रेमी से मिलन में बाधक बन रहा था पति, साजिश रच उतार दिया मौत के घाट, यूट्यूब से सीखा कैसे करनी है हत्या