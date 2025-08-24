ETV Bharat / state

पहले साले को धमकाया फिर पत्नी को मार डाला; मोबाइल पर भेजा मैसेज, लिखा- आज जान से मार दूंगा - CHITRAKOOT MURDER

चित्रकूट के बहिलपुरवा इलाके की घटना, मायके वालों ने ससुरालियों के खिलाफ दी तहरीर, पुलिस कर रही जांच.

पुलिस कर रही मामले की जांच.
पुलिस कर रही मामले की जांच.
चित्रकूट : 'अन्नू को ले जाओ, मैसेज में बोलो, आज मार दूंगा जान से. या तो ये रहेगी या मैं, मुझे नहीं रखना'. युवक ने अपने साले को मोबाइल पर ये मैसेज भेजे. इसके बाद विवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मायके वालों का आरोप है कि ससुरालियों ने पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. तहरीर के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटना बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माराचंद्रा गांव की है. यहां के रहने वाले वाले राजेंद्र यादव की शादी इसी इलाके के लखनपुर गांव की रहने वाली अन्नू से हुई थी. पति-पत्नी में इस समय किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था.

भाई बोला-बहन को भूखा रहते थे ससुराली : अन्नू के भाई सुशील यादव ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसकी बहन को उसके पति राजेंद्र और सास-ससुर भूखा रखते थे. उसकी पिटाई करते थे. अन्नू अक्सर मायके में इसकी शिकायत करती रहती थी. 22 अगस्त ससुरालियों ने उसकी जमकर पिटाई की. इससे उसकी हालत गंभीर हो गई. उसे सोनेपुर जिला अस्पताल लाया गया. यहां से उसे प्रयागराज के स्वरूपरानी हॉस्पिटल भेज दिया गया. यहां अगले दिन सुबह उसकी मौत हो गई.

विवाहिता की मौत से पहले जीजा-साले में हुई थी बहस : सुशील का कहना है कि 'राजेंद्र शराब के नशे में बहन को मारते थे. मुझे भी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी. मैं बहन को साथ लाने के लिए गया था. इस बीच बहन ने रास्ते में मुझे फोन कर वहां आने से मना कर दिया. इसके बाद बहन की हत्या कर दी गई. बहने के दो बच्चे हैं, उनकी परवरिश कौन करेगा'. वहीं विवाहिता की मां ने भी राजेंद्र पर गंभीर आरोप लगाए. परिवार ने जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है.

भाई ने आरोप लगाया कि इससे पहले 21 अगस्त को उसके जीजा ने बहन को जान से मारने की धमकी दी थी. इसे लेकर उसकी राजेंद्र से बहस भी हुई थी. बहिलपुरवा थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष त्रिपाठी ने बताया कि विवाहिता के भाई की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी.

