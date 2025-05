ETV Bharat / state

कानपुर में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, गला रेता, शव खंडहर में फेंका - KANPUR NEWS

कानपुर में पत्नी की हत्या. ( Etv Bharat )

Published : May 12, 2025 at 4:53 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 5:34 PM IST

कानपुर: जिले में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां चौबेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पति ने अपनी पत्नी की रविवार रात गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. सोमवार सुबह जब बच्चे सोकर उठे तो उन्हें मां घर पर कही भी नजर नहीं आई. इसके बाद बच्चों ने मां की खोजबीन शुरू की. साथ ही उन्होंने परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसकी सूचना दी. कुछ देर बाद शव मकान के पीछे एक खंडहर में पड़ा मिला. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. साथ ही शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने मृतका की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. जानकारी के अनुसार, चौबेपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मनगर मोहल्ला निवासी संजय शर्मा परिवार से दूर कस्बे के पड़ियाना मोहल्ले में पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता है. संजय एक ढाबे में नौकरी करता है. संजय का विवाह भिखारीपुर गांव की रहने वाली बीनू शर्मा के साथ हुआ था. संजय के एक बेटा शुभ और दो बेटियां सारथी और सिया हैं. गांव के लोगों ने पुलिस को बताया है कि अक्सर पति-पत्नी के बीच वाद विवाद होता था. संजय पत्नी के साथ मारपीट करता था. घटना की जानकारी देते पुलिस अधिकारी (Video Credit; ETV Bharat)

सोमवार सुबह संजय की पत्नी बीनू शर्मा (28) का शव रक्तरंजित अवस्था में खंडहर में पड़ा मिला. जैसे ही गांव के लोगों को इस बात की जानकारी हुई हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी. एडीसीपी वेस्ट विजेंद्र द्विवेदी व एसीपी बिल्हौर अमरनाथ पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए. मृतका की मां लक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि, दामाद संजय आए दिन नशे की हालत में उनकी बेटी बीनू के साथ मारपीट करता था. इसको लेकर बेटी ने कई बार शिकायत भी की. उन्होंने कई बार दामाद को समझाया, लेकिन संजय अपनी हरकत से बाज नही आया. रविवार रात को संजय ने बेटी के साथ मारपीट की. इसके बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी. शव को मकान के पीछे खंडार में फेंक दिया. सोमवार सुबह जब बच्चे सो कर उठे तो उन्हें मां कहीं नजर नहीं आई. काफी खोजबीन के बाद मां का शव मकान के पीछे एक खंडहर में पड़ा मिला. इस पूरे मामले में एडीसीपी विजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. साथ ही शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने मृतका के पति को हिरासत में लिया है. उससे पूछताछ की जा रही है.



