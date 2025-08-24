ETV Bharat / state

पत्नी की हत्या के बाद थाने में पति का सरेंडर, दुर्ग में दिल दहला देने वाली वारदात - HUSBAND KILLED HIS WIFE

पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति ने खुद थाने में सरेंडर कर दिया.

HUSBAND KILLED HIS WIFE
पति पर पत्नी की हत्या का आरोप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 24, 2025 at 9:50 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 10:23 AM IST

भिलाई: नेवई थाना इलाके में महिला की मौत के बाद बवाल मच गया. आरोप है कि पति ने पत्नी की हत्या गला दबाकर कर दी. हत्या की वारदात के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंचा और पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी पति एकल दुबे को अपनी हिरासत में ले लिया है. नेवई थाना पुलिस पति एकल दुबे से लगातार पूछताछ कर रही है. पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस को भी पीएम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि ये पता चल सके कि मौत की असली वजह क्या है.

पति पर पत्नी की हत्या का आरोप: नेवई थाना पुलिस हिरासत में लिए गए पति से इस संबंध में पूछताछ कर रही है. परिवार वालों और नेवई पुलिस के मुताबिक आरोपी पति एकल दुबे और मृतिका दीक्षा दुबे की शादी 11 जुलाई 2024 को हुई थी. दीक्षा दुबे के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी को शादी के कुछ दिनों बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था. पति पत्नी के बीच अक्सर कुछ न कुछ विवाद होता रहता था.

वारदात वाले दिन भी हुआ था विवाद: दीक्षा के परिवार वालों के मुताबिक जिस दिन दीक्षा की मौत हुई उस दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी पति एकल दुबे ने पत्नी दीक्षा दुबे का गला घोंट दिया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति एकल दुबे खुद ही थाने पहुंचा और पुलिस को हत्या किए जाने की बात बताई.

मरोदा में रह रहे थे: आरोपी पति एकल दुबे का मूल निवास राजनांदगांव है. जबकि दीक्षा का मायका ग्राम खपरी में है. परिजनों के मुताबिक दीक्षा के साथ पति इकल अक्सर मारपीट किया करता था. कई बार पति मारपीट के बाद पत्नी को मायके छोड़ कर चला जाता था.

पति करता है पूजा पाठ कराने का काम: नेवई पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पूजा पाठ कराने का काम करता है. हत्या की वारदात के बाद पुलिस लगातार पति से पूछताछ कर रही है.

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

