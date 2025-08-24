भिलाई: नेवई थाना इलाके में महिला की मौत के बाद बवाल मच गया. आरोप है कि पति ने पत्नी की हत्या गला दबाकर कर दी. हत्या की वारदात के बाद आरोपी खुद ही थाने पहुंचा और पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया. पुलिस ने आरोपी पति एकल दुबे को अपनी हिरासत में ले लिया है. नेवई थाना पुलिस पति एकल दुबे से लगातार पूछताछ कर रही है. पुलिस ने शव को पीएम के लिए भिजवा दिया है. पुलिस को भी पीएम रिपोर्ट का इंतजार है ताकि ये पता चल सके कि मौत की असली वजह क्या है.

पति पर पत्नी की हत्या का आरोप: नेवई थाना पुलिस हिरासत में लिए गए पति से इस संबंध में पूछताछ कर रही है. परिवार वालों और नेवई पुलिस के मुताबिक आरोपी पति एकल दुबे और मृतिका दीक्षा दुबे की शादी 11 जुलाई 2024 को हुई थी. दीक्षा दुबे के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी को शादी के कुछ दिनों बाद से ही प्रताड़ित किया जा रहा था. पति पत्नी के बीच अक्सर कुछ न कुछ विवाद होता रहता था.

वारदात वाले दिन भी हुआ था विवाद: दीक्षा के परिवार वालों के मुताबिक जिस दिन दीक्षा की मौत हुई उस दिन भी दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी पति एकल दुबे ने पत्नी दीक्षा दुबे का गला घोंट दिया. हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति एकल दुबे खुद ही थाने पहुंचा और पुलिस को हत्या किए जाने की बात बताई.

मरोदा में रह रहे थे: आरोपी पति एकल दुबे का मूल निवास राजनांदगांव है. जबकि दीक्षा का मायका ग्राम खपरी में है. परिजनों के मुताबिक दीक्षा के साथ पति इकल अक्सर मारपीट किया करता था. कई बार पति मारपीट के बाद पत्नी को मायके छोड़ कर चला जाता था.

पति करता है पूजा पाठ कराने का काम: नेवई पुलिस के मुताबिक आरोपी पति पूजा पाठ कराने का काम करता है. हत्या की वारदात के बाद पुलिस लगातार पति से पूछताछ कर रही है.