MCB जिले में पति ने की पत्नी की हत्या, खाना नहीं बनाने पर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला
मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. नशे में धुत आरोपी अक्सर पत्नी से विवाद करता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 11, 2025 at 7:26 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में मामूली विवाद में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी. मामला पोड़ी थाना क्षेत्र का है. जहां आरोपी पति श्रीराम चेरवा ने शराब के नशे में अपनी पत्नी कौशल्या को खाना नहीं बनाने पर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
अक्सर होता था विवाद: ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी श्रीराम चेरवा शराब का आदी था और अक्सर घर में विवाद करता था. घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है और परिजनों ने प्रशासन से आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है. थाना प्रभारी राम नरेश गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.
मौके से ही हिरासत में आरोपी: घटना की जानकारी मिलते ही नागपुर चौकी प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी राम नरेश गुप्ता ने बताया कि मृतका की पहचान कौशल्या चेरवा के रूप में हुई है. आरोपी पति श्रीराम चेरवा को पुलिस ने घटनास्थल से ही हिरासत में ले लिया.
सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरभोका में श्रीराम चेरवा ने अपनी पत्नी कौशल्या को लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी है. आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है.- थाना प्रभारी राम नरेश गुप्ता
पुलिस आरोपी को थाने में लाकर पूछताछ कर रही है. गांव में हत्या जैसी वारदात से लोग शोक और चिंतिंत हैं. परिजन और ग्रामीण अब इंसाफ की उम्मीद में हैं.