ETV Bharat / state

MCB जिले में पति ने की पत्नी की हत्या, खाना नहीं बनाने पर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. नशे में धुत आरोपी अक्सर पत्नी से विवाद करता था.

wife murder case mcb district
MCB जिले में पति ने की पत्नी की हत्या (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 7:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में मामूली विवाद में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी. मामला पोड़ी थाना क्षेत्र का है. जहां आरोपी पति श्रीराम चेरवा ने शराब के नशे में अपनी पत्नी कौशल्या को खाना नहीं बनाने पर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

अक्सर होता था विवाद: ग्रामीणों के अनुसार, आरोपी श्रीराम चेरवा शराब का आदी था और अक्सर घर में विवाद करता था. घटना के बाद से गांव में मातम का माहौल है और परिजनों ने प्रशासन से आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की है. थाना प्रभारी राम नरेश गुप्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 103 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है.

खाना नहीं बनाने पर लाठी-डंडे से पीट-पीटकर मार डाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मौके से ही हिरासत में आरोपी: घटना की जानकारी मिलते ही नागपुर चौकी प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और महिला के शव का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. थाना प्रभारी राम नरेश गुप्ता ने बताया कि मृतका की पहचान कौशल्या चेरवा के रूप में हुई है. आरोपी पति श्रीराम चेरवा को पुलिस ने घटनास्थल से ही हिरासत में ले लिया.

सुबह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सरभोका में श्रीराम चेरवा ने अपनी पत्नी कौशल्या को लाठी-डंडे से पीटकर हत्या कर दी है. आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है.- थाना प्रभारी राम नरेश गुप्ता

wife murder case mcb district
मामूली विवाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस आरोपी को थाने में लाकर पूछताछ कर रही है. गांव में हत्या जैसी वारदात से लोग शोक और चिंतिंत हैं. परिजन और ग्रामीण अब इंसाफ की उम्मीद में हैं.

wife murder case mcb district
नशे में धुत आरोपी अक्सर पत्नी से विवाद करता था. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में चार लोगों की हत्या, शवों को सब्जी के खेत में छिपाया
कोरबा में सशस्त्र बल के जवान ने की साली और चाचा ससुर की हत्या, अपनी सर्विस राइफल से की फायरिंग
चंद्रग्रहण में पत्नी ने की पति की हत्या, जांजगीर चांपा में पत्नी ने खेला खौफनाक खेल

For All Latest Updates

TAGGED:

MURDER CASE MCB DISTRICTHUSBAND KILLED HIS WIFEपत्नी की हत्यापति ने की हत्याWIFE MURDER CASE MCB DISTRICT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.