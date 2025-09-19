बेरहम पति; दूध में नशीली दवा मिलाकर पहले पत्नी को किया बेहोश, फिर गला दबाकर की हत्या, शव कुएं में फेंका
उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में महिला की हत्या का खुलासा, चार दिन बाद कुएं में हाथ-पैर बंधा मिला शव, पति गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 19, 2025 at 3:36 PM IST
हापुड़ः हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव में लापता महिला का लापता विवाहिता का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया. पति ने लापता महिला की गुमशुद की थाने में दर्ज कराई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा है. पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है.
एसपी हापुड़ ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र के ग्राम वैट निवासी मोहम्मद आजाद ने 17 सितंबर को सिंभावली थाने में अपनी पत्नी गुलशन परवीन की गुमशुद की दर्ज कराई थी. गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी. पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो गुमशुदगी दर्ज करने वाले पति पर ही शक हुआ. इसके बाद जब पुलिस ने पति मोहम्मद आजाद से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे पत्नी पर शक था. उसकी शादी गुलशन परवीन से 15 साल पहले हुई थी.
थाना सिम्भावली क्षेत्र के ग्राम वैठ निवासी मौ0 आजाद द्वारा पत्नी की हत्या कर उसके शव को कुएं में छिपा दिया गया था तथा घटना को छिपाने एवं गुमराह करने के उद्देश्य से थाना सिम्भावली पर पत्नी की गुमशुदगी दर्ज करायी गयी थी, थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा घटना का अनावरण करते हुए हत्यारोपी… pic.twitter.com/oXwApHuV65— HAPUR POLICE (@hapurpolice) September 19, 2025
एसपी ने बताया कि आरोपी ने 15 सितंबर को अपनी पत्नी को पहले दूध में नशीली गोलियां मिलाकर पिलाई दी. इसके बाद अपने एक सहयोगी के साथ रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी और हाथ-पैर बांधकर शव बोरे में भरकर लिया. रात होने पर शव को रिक्शे में लाद कर ले जाकर कुएं में फेंक दिया. एसपी ने पुलिस ने आरोपी पति की निशानदेही पर महिला का शव कुएं से बरामद कर लिया है. पुलिस ने आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है. एसपी ने बताया कि आरोपी के सहयोगी की पुलिस तलाश कर रही है. उन्होंने कहा कि पति-पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य न होना और एक दूसरे पर शक करना हत्या का कारण बना है.
