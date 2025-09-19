ETV Bharat / state

बेरहम पति; दूध में नशीली दवा मिलाकर पहले पत्नी को किया बेहोश, फिर गला दबाकर की हत्या, शव कुएं में फेंका

गुलशन परवीन की फाइल फोटो. ( Etv Bharat )

Published : September 19, 2025 at 3:36 PM IST

हापुड़ः हापुड़ के थाना सिंभावली क्षेत्र के एक गांव में लापता महिला का लापता विवाहिता का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया. पति ने लापता महिला की गुमशुद की थाने में दर्ज कराई थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच की तो चौंकाने वाला खुलासा है. पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी हापुड़ ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि थाना सिंभावली क्षेत्र के ग्राम वैट निवासी मोहम्मद आजाद ने 17 सितंबर को सिंभावली थाने में अपनी पत्नी गुलशन परवीन की गुमशुद की दर्ज कराई थी. गुमशुदगी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी. पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो गुमशुदगी दर्ज करने वाले पति पर ही शक हुआ. इसके बाद जब पुलिस ने पति मोहम्मद आजाद से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसे पत्नी पर शक था. उसकी शादी गुलशन परवीन से 15 साल पहले हुई थी.