ETV Bharat / state

बांदा में दिल दहला देने वाली वारदात; पहले पत्नी और 3 महीने के बेटे की हत्या की, फिर युवक ने खुद कर ली आत्महत्या - BANDA NEWS

अतर्रा कस्बे की वारदात. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2025 at 9:48 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 10:15 PM IST 3 Min Read

बांदाः जिले में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. अतर्रा कस्बे में ने पति-पत्नी व उनके दुधमुहे बच्चे का शव मिला है. घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही एसपी पलाश बंसल भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जांच पड़ताल के बाद शवों कोपोस्टमार्टम के लिए भेजा. प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि पति-पत्नी का आपस में झगड़ा होता रहता था. जिसके वजह से पति ने अपनी पत्नी का गला काटकर व बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली. बदबू आने पर पता चलाः जानकारी के मुताबिक, अतर्रा कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में रामकुमार प्रजापति के घर के एक कमरे से लोगों को गंध महसूस हुई. इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि कमरे में जितेंद्र का शव लटका हुआ है और उसकी पत्नी गौरा और 3 महीने के मासूम बच्चे का शव जमीन पर पड़ा हुआ है. महिला के गले में धारदार हथियार से काटे जाने के निशान थे. जिससे यह माना जा रहा है कि उसकी चाकू से गला काटकर हत्या की गई. घटना की जानकारी मिलने पर एसपी पलाश बंसल भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. और सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. वही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएं.

एक साल पहले हुई थी शादी: स्थानीय लोगों ने बताया कि थाना कालिंजर निवासी जितेंद्र प्रजापति की शादी लगभग एक साल पहले 21 अप्रैल 2024 को अतर्रा कस्बे के बदौसा रोड इलाके की रहने वाली गौरा के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन तक गौरा अपने ससुराल में ही रही. लेकिन कुछ दिन बाद सास- ससुर से अनबन हो गया. इसके बाद वह अपने मायके में आकर रहने लगी. जितेंद्र अहमदाबाद में रहकर पुताई का काम करता था. घरेलू झगड़ा न हो इसको लेकर जितेंद्र ने कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में रामकुमार प्रजापति के मकान में एक किराए का कमरा ले रखा था. घटनास्थल पर जांच करती पुलिस की टीम. (Photo Credit; ETV Bharat) 5 मई को अहमदाबाद से आया था जितेंद्रः गौरा की मां गोमती ने बताया कि दामाद जितेंद्र अहमदाबाद से 5 मई को घर लौटा तो पत्नी को संदेश भेजा कि मुझको खाना ले आओ और कमरे में आओ. जिस पर गौरा अपने 3 माह के बच्चे शिवांश को लेकर 6 मई की शाम को कमरे में पहुंच गई. इसके बाद उनके बीच में क्या बात हुई, यह बात किसी को भी नहीं पता. एसपी पलाश बंसल ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला पारिवारिक कलह का समझ में आ रहा है. जिसके चलते यह घटना हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा. एसपी ने बताा कि बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले जितेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली. रोते-बिलखते परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat) इसे भी पढ़ें-हाथरस में 7 साल के बच्चे की हत्या, हाथ-पैर रस्सी से बांधकर शव खेत में फेंका, 2 दिन से था लापता

बांदाः जिले में शनिवार को एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. अतर्रा कस्बे में ने पति-पत्नी व उनके दुधमुहे बच्चे का शव मिला है. घर से बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही एसपी पलाश बंसल भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वायड व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. जांच पड़ताल के बाद शवों कोपोस्टमार्टम के लिए भेजा. प्रथम दृष्टया पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि पति-पत्नी का आपस में झगड़ा होता रहता था. जिसके वजह से पति ने अपनी पत्नी का गला काटकर व बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी और फिर आत्महत्या कर ली. बदबू आने पर पता चलाः जानकारी के मुताबिक, अतर्रा कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में रामकुमार प्रजापति के घर के एक कमरे से लोगों को गंध महसूस हुई. इसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि कमरे में जितेंद्र का शव लटका हुआ है और उसकी पत्नी गौरा और 3 महीने के मासूम बच्चे का शव जमीन पर पड़ा हुआ है. महिला के गले में धारदार हथियार से काटे जाने के निशान थे. जिससे यह माना जा रहा है कि उसकी चाकू से गला काटकर हत्या की गई. घटना की जानकारी मिलने पर एसपी पलाश बंसल भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. और सभी के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. वही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाएं. एक साल पहले हुई थी शादी: स्थानीय लोगों ने बताया कि थाना कालिंजर निवासी जितेंद्र प्रजापति की शादी लगभग एक साल पहले 21 अप्रैल 2024 को अतर्रा कस्बे के बदौसा रोड इलाके की रहने वाली गौरा के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन तक गौरा अपने ससुराल में ही रही. लेकिन कुछ दिन बाद सास- ससुर से अनबन हो गया. इसके बाद वह अपने मायके में आकर रहने लगी. जितेंद्र अहमदाबाद में रहकर पुताई का काम करता था. घरेलू झगड़ा न हो इसको लेकर जितेंद्र ने कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में रामकुमार प्रजापति के मकान में एक किराए का कमरा ले रखा था. घटनास्थल पर जांच करती पुलिस की टीम. (Photo Credit; ETV Bharat) 5 मई को अहमदाबाद से आया था जितेंद्रः गौरा की मां गोमती ने बताया कि दामाद जितेंद्र अहमदाबाद से 5 मई को घर लौटा तो पत्नी को संदेश भेजा कि मुझको खाना ले आओ और कमरे में आओ. जिस पर गौरा अपने 3 माह के बच्चे शिवांश को लेकर 6 मई की शाम को कमरे में पहुंच गई. इसके बाद उनके बीच में क्या बात हुई, यह बात किसी को भी नहीं पता. एसपी पलाश बंसल ने बताया कि प्रथम दृष्ट्या मामला पारिवारिक कलह का समझ में आ रहा है. जिसके चलते यह घटना हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा. एसपी ने बताा कि बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पहले जितेंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली. रोते-बिलखते परिजन. (Photo Credit; ETV Bharat) इसे भी पढ़ें-हाथरस में 7 साल के बच्चे की हत्या, हाथ-पैर रस्सी से बांधकर शव खेत में फेंका, 2 दिन से था लापता

Last Updated : May 10, 2025 at 10:15 PM IST