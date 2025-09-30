ETV Bharat / state

बिहार में सनसनीखेज वारदात, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर कर ली खुदकुशी

सीतामढ़ी में बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है. एक शख्स ने पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली. पढ़ें खबर

Murder In Sitamarhi
मौके पर पहुंचे लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शराबी पति ने पहले अपनी पत्नी की दबिया से गला काटकर हत्या कर दी. उसके बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना जिले के रीगा थाना क्षेत्र के बसंतपुर पकड़ी की है.

सीतामढ़ी में हत्या और आत्महत्या से सनसनी : जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को लगी, तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मामले की जानकारी मिलते ही रीगा थाना अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए.

''जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है जय कुमार राम ने पहले गला काट कर पत्नी की हत्या कर दी. फिर खुदकुशी कर ली. घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया हुआ दबिया भी बरामद किया गया है. पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया.''- हरिवंश कुमार, रीगा थाने के एसआई

Murder In Sitamarhi
परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

20 दिन पहले दिल्ली से लौटा था : चंचला के पिता ने कहा कि पुत्री कि शादी वर्ष 2021 में हुई थी. दामाद नशेड़ी था. शादी के एक साल बाद से ही मेरी बेटी से शराब नहीं पीने के बात पर खूब झगड़ा करता था. इस बीच जय कुमार कमाने के दिल्ली चला गया था. अभी 20 दिन पहले वह दिल्ली से आया था. बीती रात लगभग 2 बजे मृतक की भाभी ने हमलोगों को फोन पर इस घटना की जानकारी दी.

शराब पीना बना काल : घटना को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि पति के शराबी होने का कारण लगातार घर में कलह होता था. पति के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता था. शराब के कारण ही पति ने नशे की हालत में पत्नी की हत्या कर दी.

शराबबंदी पर बड़ा सवाल : अक्सर ही खबर आती है कि शराब के नशे में पति ने पत्नी पर हमला किया है. सवाल उठता है कि जब बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी है, फिर शराब की बिक्री कैसे होती है, कैसे लोगों के पास आसानी से शराब पहुंचती है और वह उसका सेवन करते हैं.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में गोलियों की बौछार, CSP में घुसकर संचालक को अपराधियों ने भून डाला

'कल ही SP से लगायी थी सुरक्षा की गुहार' आज अंधाधुंध फायरिंग कर ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष की हत्या

बिहार में दामाद की अय्याशी से ससुर का खून खौला, 1 लाख की सुपारी देकर मरवा डाला

For All Latest Updates

TAGGED:

HUSBAND KILL WIFE IN SITAMARHIसीतामढ़ी में हत्यासीतामढ़ी पति ने की पत्नी की हत्याBIHAR NEWSMURDER IN SITAMARHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव 2025 में बागी बढ़ाएंगे सियासी दलों की टेंशन, 2020 में इन सीटों पर बिगाड़ा था खेल

'बिहार में 160 सीटों के साथ बनेगी सरकार', अमित शाह ने NDA की 65 सीटें कम क्यों कर दी?

'तेजस्वी यादव ही होंगे बिहार के अगले CM', RJD प्रदेश अध्यक्ष का दावा- 10 दिनों में हो जाएगा सीट बंटवारा

25 साल से नहीं मिली जीत, फिर से मैदान में उतरेंगे 'लालू प्रसाद यादव', इस सीट से लड़ेंगे चुनाव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.