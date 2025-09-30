ETV Bharat / state

बिहार में सनसनीखेज वारदात, पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, फिर कर ली खुदकुशी

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक शराबी पति ने पहले अपनी पत्नी की दबिया से गला काटकर हत्या कर दी. उसके बाद आरोपी ने खुद भी आत्महत्या कर ली. घटना जिले के रीगा थाना क्षेत्र के बसंतपुर पकड़ी की है.

सीतामढ़ी में हत्या और आत्महत्या से सनसनी : जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को लगी, तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए. इसके बाद घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी. मामले की जानकारी मिलते ही रीगा थाना अध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए.

''जैसा कि ग्रामीणों ने बताया है जय कुमार राम ने पहले गला काट कर पत्नी की हत्या कर दी. फिर खुदकुशी कर ली. घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया हुआ दबिया भी बरामद किया गया है. पुलिस ने दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया.''- हरिवंश कुमार, रीगा थाने के एसआई

परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

20 दिन पहले दिल्ली से लौटा था : चंचला के पिता ने कहा कि पुत्री कि शादी वर्ष 2021 में हुई थी. दामाद नशेड़ी था. शादी के एक साल बाद से ही मेरी बेटी से शराब नहीं पीने के बात पर खूब झगड़ा करता था. इस बीच जय कुमार कमाने के दिल्ली चला गया था. अभी 20 दिन पहले वह दिल्ली से आया था. बीती रात लगभग 2 बजे मृतक की भाभी ने हमलोगों को फोन पर इस घटना की जानकारी दी.